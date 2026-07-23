WhatsApp випускає офіційний додаток для Android Auto та CarPlay

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WhatsApp з'явився в Apple CarPlay та Android Auto
WhatsApp, що належить Meta, розробила спеціальне програмне забезпечення, щоб розширити функціонал месенджера під час керування автомобілем. Відтепер водії можуть не лише прослуховувати повідомлення та відповідати на них, а й здійснювати дзвінки, переглядати історію викликів та оперативно зв’язуватися з обраними контактами безпосередньо з екрана мультимедійної системи, пише Autoevolution.
Особливості інтерфейсу та голосове керування
Новий додаток WhatsApp для Android Auto та CarPlay отримав спрощений та безпечний для водіння інтерфейс. Усі функції розподілені по вкладках:
- Список розмов: дозволяє переглядати поточні чати та прослуховувати вхідні повідомлення без використання рук;
- Історія дзвінків: дає можливість переглядати останні виклики та ініціювати новий дзвінок у декілька дотиків з виведенням звуку на динаміки автомобіля;
- Обрані контакти: відображає список пріоритетних співрозмовників для швидкого надсилання повідомлень або здійснення телефонного виклику.
З міркувань безпеки дорожнього руху екранна клавіатура для введення тексту відсутня. Усі операції з написання повідомлень та керування чатами реалізовані через голосові команди.
Як отримати оновлення
- Для активації нового автомобільного інтерфейсу користувачам не потрібно завантажувати окремі програми.
- Достатньо оновити месенджер WhatsApp до останньої версії в магазині Google Play Store для пристроїв на Android або в App Store для iPhone.
- Після оновлення та підключення смартфона до автомобільної мультимедійної системи іконка нового додатка WhatsApp автоматично з'явиться на головному екрані Android Auto або CarPlay.