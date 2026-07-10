Zeekr готовит конкурента Mercedes-Benz G-Class и свой первый пикап

Главная цель этого шага – создать конкуренцию успешным моделям компании BYD, пишет Carscoops. На данный момент руководство бренда не подтвердило окончательных планов по серийному производству таких новинок, однако оба перспективных направления уже находятся на стадии активного внутреннего обсуждения и анализа.

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Конкуренция с Fangchengbao и потенциальный соперник для G-Wagen

До сих пор бренд Zeekr фокусировался исключительно на традиционном премиальном секторе рынка, предлагая клиентам такие легковые модели, как X, 7X, 8X и 9X, а также большой роскошный электрический минивэн 009. В ходе интервью вице-президент компании Марс Чен отметил, что разработка полноценного внедорожника является одним из четких приоритетов для бренда.

Zeekr 7X

В то же время он отметил, что окончательное решение о выпуске угловатого автомобиля "коробчатой" формы в стиле культового Mercedes-Benz G-Class пока не принято. По словам топ-менеджера, действующие кроссоверы 8X и 9X уже обладают неплохим внедорожным потенциалом, хотя и не являются экстремальными вездеходами.

В случае одобрения проекта новый хардкорный внедорожник Zeekr сможет использовать передовые технологии и платформы материнской группы Geely. Это позволит на равных конкурировать с моделями суббренда Fangchengbao (Leopard), принадлежащего корпорации BYD. Эта марка в настоящее время успешно продает гибридные внедорожники, которые по своему оснащению и возможностям составляют прямую конкуренцию европейским аналогам, таким как Land Rover Defender.

Zeekr 8X

Планы по созданию пикапа и переосмыслению рыночных сегментов

Помимо классических внедорожников, бренд Zeekr изучает возможность выхода в сегмент пикапов. Марс Чен подтвердил, что внутри компании ведутся дискуссии о создании премиального пикапа, который сможет бросить вызов новому гибридному пикапу BYD Shark 6. Руководство Zeekr подчеркивает, что бренд стремится переосмыслить каждый автомобильный класс, в который он планирует войти, и проверить, насколько революционными могут быть его продукты для потребителей. Наличие у компании развитых гибридных технологий позволяет быстро разработать конкурентоспособную модель для этого специфического рынка.

Текущий флагман бренда Zeekr и его технические параметры