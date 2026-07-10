Zeekr готує конкурента Mercedes-Benz G-Class та перший власний пікап

Головною метою цього кроку є створення конкуренції успішним моделям від компанії BYD, пише Carscoops. Наразі керівництво бренду не підтвердило остаточних планів щодо серійного виробництва таких новинок, проте обидва перспективні напрямки вже перебувають на стадії активного внутрішнього обговорення та аналізу.

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Конкуренція з Fangchengbao та потенційний суперник для G-Wagen

Досі бренд Zeekr фокусувався виключно на традиційному преміальному секторі ринку, пропонуючи клієнтам такі легкові моделі, як X, 7X, 8X та 9X, а також великий розкішний електричний мінівен 009. Під час інтерв'ю віце-президент компанії Марс Чен зазначив, що розробка повноцінного позашляховика є одним із чітких пріоритетів для бренду.

Zeekr 7X

Водночас він зауважив, що точне рішення щодо випуску кутастого автомобіля "коробчастої" форми у стилі культового Mercedes-Benz G-Class поки що не ухвалене. За словами топменеджера, чинні кросовери 8X та 9X вже мають непоганий позашляховий потенціал, хоча й не є екстремальними всюдиходами.

У разі схвалення проєкту новий хардкорний позашляховик Zeekr зможе використовувати передові технології та платформи материнської групи Geely. Це дозволить на рівних конкурувати з моделями суббренду Fangchengbao (Leopard), що належить корпорації BYD. Ця марка наразі успішно реалізує гібридні позашляховики, які за своїм оснащенням та можливостями складають пряму конкуренцію європейським аналогам на кшталт Land Rover Defender.

Zeekr 8X

Плани щодо створення пікапа та переосмислення ринкових сегментів

Окрім класичних позашляховиків, бренд Zeekr вивчає можливість виходу в сегмент пікапів. Марс Чен підтвердив, що всередині компанії ведуться дискусії щодо створення преміальної вантажівки, яка зможе кинути виклик новому гібридному пікапу BYD Shark 6. Керівництво Zeekr наголошує, що бренд прагне переосмислити кожен автомобільний клас, у який він планує зайти, та перевірити, наскільки революційними можуть бути його продукти для споживачів. Наявність у компанії розвинених гібридних технологій дає змогу швидко розробити конкурентоспроможну модель для цього специфічного ринку.

Поточний флагман бренду Zeekr та його технічні параметри