Теоретичний іспит у сервісних центрах МВС: правила, структура та ключові нюанси

Складання теоретичного іспиту — обов’язковий етап для отримання посвідчення водія в Україні. Його проводять сервісні центри МВС, і саме цей етап формально підтверджує базову готовність кандидата до участі в дорожньому русі.
Мова іспиту
Поки що теоретичний іспит проводиться лише українською мовою. На даному етапі мови міжнародного спілкування не визнаються сервісними центрами МВС.
Це випливає з вимог “закону Парубія” (Про забезпечення функціонування української мови як державної № 5670-д), який визначає, що всі державні послуги та процедури мають здійснюватися державною мовою.
Структура тестування
Іспит проходить у форматі комп’ютерного тесту та охоплює кілька ключових блоків:
- правила дорожнього руху
- дорожні знаки та розмітка
- основи безпечного керування
- перша домедична допомога
- базова будова транспортного засобу
Як проходить іспит
Процедура стандартизована і максимально автоматизована:
- реєстрація у сервісному центрі
- ідентифікація кандидата
- доступ до комп’ютерної системи
- проходження тесту
Формат іспиту:
- 20 питань
- 20 хвилин
- мінімум 18 правильних відповідей для успішного складання
Чому так складно скласти екзамен
Складність запитань висока. За офіційною статистикою 80% кандидатів не можуть скласти іспит. Це сприяє розвитку різноманітних корупційних та шахрайських схем.
Теоретичний іспит відсіює водіїв без належної підготовки. Без складання теорії не можна приступати до практики.