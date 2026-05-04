Теоретичний іспит у сервісних центрах МВС: правила, структура та ключові нюанси

Складання теоретичного іспиту — обов’язковий етап для отримання посвідчення водія в Україні. Його проводять сервісні центри МВС, і саме цей етап формально підтверджує базову готовність кандидата до участі в дорожньому русі.

Мова іспиту

Поки що теоретичний іспит проводиться лише українською мовою. На даному етапі мови міжнародного спілкування не визнаються сервісними центрами МВС.

Це випливає з вимог “закону Парубія” (Про забезпечення функціонування української мови як державної № 5670-д), який визначає, що всі державні послуги та процедури мають здійснюватися державною мовою.

Структура тестування

Іспит проходить у форматі комп’ютерного тесту та охоплює кілька ключових блоків:

правила дорожнього руху

дорожні знаки та розмітка

основи безпечного керування

перша домедична допомога

базова будова транспортного засобу

Як проходить іспит

Процедура стандартизована і максимально автоматизована:

реєстрація у сервісному центрі

ідентифікація кандидата

доступ до комп’ютерної системи

проходження тесту

Формат іспиту:

20 питань

20 хвилин

мінімум 18 правильних відповідей для успішного складання

Чому так складно скласти екзамен

Складність запитань висока. За офіційною статистикою 80% кандидатів не можуть скласти іспит. Це сприяє розвитку різноманітних корупційних та шахрайських схем.

Теоретичний іспит відсіює водіїв без належної підготовки. Без складання теорії не можна приступати до практики.