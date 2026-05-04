Теоретичний іспит у сервісних центрах МВС: правила, структура та ключові нюанси

Складання теоретичного іспиту для отримання посвідчення водія – складна процедура. Є низка умов виконання яких обов’язкове.
Євген Гудущан
4 травня, 20:30
Складання теоретичного іспиту — обов’язковий етап для отримання посвідчення водія в Україні. Його проводять сервісні центри МВС, і саме цей етап формально підтверджує базову готовність кандидата до участі в дорожньому русі.

Мова іспиту

Поки що теоретичний іспит проводиться лише українською мовою. На даному етапі мови міжнародного спілкування не визнаються сервісними центрами МВС.

Це випливає з вимог “закону Парубія” (Про забезпечення функціонування української мови як державної № 5670-д), який визначає, що всі державні послуги та процедури мають здійснюватися державною мовою.

Структура тестування

Іспит проходить у форматі комп’ютерного тесту та охоплює кілька ключових блоків:

  • правила дорожнього руху
  • дорожні знаки та розмітка
  • основи безпечного керування
  • перша домедична допомога
  • базова будова транспортного засобу

Як проходить іспит

Процедура стандартизована і максимально автоматизована:

  • реєстрація у сервісному центрі
  • ідентифікація кандидата
  • доступ до комп’ютерної системи
  • проходження тесту

Формат іспиту:

  • 20 питань
  • 20 хвилин
  • мінімум 18 правильних відповідей для успішного складання

Чому так складно скласти екзамен

Складність запитань висока. За офіційною статистикою 80% кандидатів не можуть скласти іспит. Це сприяє розвитку різноманітних корупційних та шахрайських схем.

Теоретичний іспит відсіює водіїв без належної підготовки. Без складання теорії не можна приступати до практики.

