Toyota створила новий 1,5-літровий гібрид: витрата пального має суттєво знизитися

Про нову силову установку офіційно повідомила Toyota Motor Europe. Причому цього разу компанія не адаптувала існуючий бензиновий мотор під гібрид, а розробила двигун, електромотори, інвертор і блок керування як єдину систему спеціально для електрифікованих автомобілів.

Новий 1,5-літровий мотор має замінити нинішні 1,5 та 1,8 л

Основою нової системи стане повністю новий чотирициліндровий бензиновий двигун об'ємом 1,5 л. Toyota готує одразу дві його версії - атмосферну та турбовану.

Особливо цікаво, що атмосферний варіант розрахований на діапазон потужності, який сьогодні перекривають одразу два агрегати Toyota: 1,8-літровий мотор у складі гібридних систем та нинішній трициліндровий двигун 1,5 л.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Тобто новий агрегат може поступово замінити кілька нинішніх силових установок, хоча конкретний список моделей Toyota поки не називає.

На цьому тлі особливо цікаво виглядає майбутнє Corolla. Auto24 вже писав про наступне покоління Toyota Corolla, для якого також очікується нова 1,5-літрова гібридна установка. Втім, офіційно Toyota поки не підтверджує, яка саме модель першою отримає новий силовий агрегат.

Гібрид стане компактнішим

Нова система відрізнятиметься не лише меншим двигуном. Toyota паралельно розробила легші й компактніші електромотори, блоки керування потужністю та інвертори.

За задумом інженерів, щільніше компонування має зменшити втрати енергії та одночасно звільнити більше місця під капотом. Це дасть дизайнерам більше свободи під час створення кузова, адже автомобілю вже не знадобиться настільки високий передок лише для того, щоб розмістити традиційний двигун і гібридні компоненти.

Toyota прямо говорить про можливість робити нижчу лінію капота та більш обтічні пропорції кузова, що додатково допоможе зменшити аеродинамічний опір.

Витрата пального має знизитися більш ніж на 15%

Головною практичною перевагою нової системи має стати економічність. Toyota ставить за мету покращити паливну ефективність більш ніж на 15% порівняно з нинішніми установками.

Цей результат планують отримати одразу кількома шляхами: зменшити механічне тертя в двигуні, краще керувати температурним режимом, скоротити електричні втрати та поліпшити аеродинаміку самих автомобілів.

При цьому компанія поки не називає конкретної витрати у літрах на 100 км, адже вона залежатиме від моделі, маси, кузова та конкретної версії силової установки.

Одна платформа для гібрида, plug-in та електромобіля

Ще важливіша зміна стосується самої архітектури автомобілів. Новий гібрид Toyota розробляє паралельно з так званою multi-pathway platform, яка має бути спільною для електромобілів, plug-in гібридів і звичайних повних гібридів.

Ідея полягає в тому, щоб одна базова конструкція кузова й шасі могла отримувати різні силові установки без серйозного компромісу для салону, багажника або зовнішніх пропорцій.

При цьому Toyota підкреслює, що платформа спочатку створюється так, щоб не погіршувати характеристики повністю електричної версії. Гібридний двигун просто інтегруватиметься у ту саму архітектуру завдяки значно компактнішому силовому модулю.

Toyota хоче швидко змінювати виробництво залежно від попиту

Для самої компанії спільна архітектура має не лише технічний, а й фінансовий сенс. Якщо HEV, PHEV та BEV використовують значну кількість спільних деталей і виробничих процесів, витрати на розробку можна розподілити між більшими обсягами виробництва.

Ще важливіше, що заводи зможуть легше змінювати співвідношення різних силових установок залежно від попиту. Якщо в одному регіоні краще продаються гібриди, а в іншому швидше зростає попит на електромобілі, виробництво можна буде коригувати без повної перебудови платформи.

Саме цю логіку Toyota називає multi-pathway approach - замість ставки лише на один тип силової установки компанія хоче одночасно розвивати електромобілі, plug-in гібриди, звичайні гібриди та інші низьковуглецеві рішення.

Гібриди Toyota нікуди не зникають

Новий проєкт добре показує, що Toyota не збирається відмовлятися від гібридів навіть на тлі активного розвитку електромобілів.

Навпаки, компанія планує зробити гібридну систему компактнішою, економнішою та дешевшою у виробництві, щоб використовувати її ще ширше.

Для України така стратегія особливо цікава, адже Toyota залишається одним із головних брендів на ринку гібридних автомобілів. Auto24 аналізував продажі гібридів у другому кварталі 2026 року, де Toyota RAV4 став найпопулярнішим новим гібридом, а Yaris Cross посів друге місце.

За підсумками першого півріччя Toyota також залишалася лідером нового гібридного сегмента: RAV4 отримав 1770 реєстрацій, а Yaris Cross - 511.

Гібридизація поширюється навіть на великі Toyota

Причому електрифікація Toyota вже давно не обмежується Prius, Corolla чи компактними кросоверами.

У жовтні в Україні стартували замовлення на Toyota Land Cruiser 300 Hybrid потужністю 464 к.с., де електромотор допомагає великому 3,5-літровому турбодвигуну.

Новий Hilux також дістав електрифіковану силову установку, хоча у його випадку йдеться про простішу 48-вольтову систему. Auto24 писав про українську версію нового Hilux із дизельним mild hybrid.

Тобто Toyota поступово поширює електрифікацію від компактних легковиків до великих позашляховиків і пікапів, а нова 1,5-літрова система має стати наступним кроком саме для масових моделей.

Новий двигун розраховують і на альтернативне пальне

Ще одна цікава деталь офіційного релізу полягає в тому, що нові двигуни розробляють із можливістю використання відновлюваного та вуглецево-нейтрального пального.

Toyota вважає, що високоефективні двигуни внутрішнього згоряння ще тривалий час можуть допомагати зменшувати викиди, особливо в регіонах, де електромобілі розвиваються повільніше або зарядна інфраструктура залишається недостатньою.

При цьому компанія не відмовляється від електромобілів чи водневих технологій, а намагається паралельно розвивати кілька напрямів.

Що це означає для майбутніх Toyota

Найцікавіша частина нової системи полягає навіть не у самому 1,5-літровому двигуні, а в тому, що Toyota намагається прибрати жорсткий поділ між "гібридною платформою" та "електричною платформою".

Якщо задум спрацює, одна й та сама майбутня модель зможе мати повністю електричну, plug-in гібридну або звичайну гібридну версію, не змінюючи суттєво пропорції кузова та внутрішній простір.

Для покупця це означатиме більший вибір силових установок, а для Toyota - можливість швидше реагувати на те, що саме купують у конкретній країні.

Поки виробник не називає ані першої серійної моделі, ані точної дати запуску нової системи. Однак сам масштаб проєкту показує, що нинішні 1,5- та 1,8-літрові гібриди Toyota вже отримали наступника, який має стати однією з ключових силових установок майбутнього модельного ряду.