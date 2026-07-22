Водіям із категорією B дозволили отримувати картки для смарт-тахографів

Про це повідомила Укртрансбезпека, роз’яснюючи порядок оформлення карток у зв’язку з поширенням цифрових і смарт-тахографів. Водночас ДП “ДержавтотрансНДІпроект”, яке виготовляє такі картки, прямо зазначає: власники посвідчення категорії B під час воєнного стану мають право отримати картку водія.

Чому водію з категорією B дозволено керувати вантажівкою

Спеціальний порядок запровадили ще у 2022 році, коли через повномасштабну війну транспортна галузь зіткнулася з дефіцитом водіїв.

Постанова Кабінету Міністрів №184 дозволяє на період воєнного стану допускати власників посвідчення категорії B до керування транспортними засобами категорій C і C1 на території України. Документ залишається чинним.

Категорія C1 охоплює вантажні автомобілі дозволеною максимальною масою від 3,5 до 7,5 тонни. Категорія C дає право керувати важчими вантажівками.

Таке послаблення допомогло підтримати внутрішню логістику, доставку вантажів та роботу підприємств. Проте виникла практична суперечність: водій мав право сісти за кермо вантажівки, але його посвідчення формально не містило категорії, яку раніше вимагали під час оформлення картки тахографа.

Тепер картку видають і за категорією B

Укртрансбезпека підтвердила, що спеціальний допуск до керування вантажівками є достатньою підставою для оформлення картки.

Тобто водій може подати посвідчення категорії B та отримати персональну картку для роботи із цифровим або смарт-тахографом. За оновленим підходом уже виготовили 581 таку картку.

Це особиста електронна картка, на яку тахограф записує інформацію про рух автомобіля, тривалість керування, перерви, іншу роботу та відпочинок водія. В автомобілі з цифровим тахографом водій повинен використовувати її кожного дня, коли перебуває за кермом.

Куди подавати документи

Оформленням карток займається ДП “ДержавтотрансНДІпроект”. Водієві потрібно подати заяву та копії передбачених процедурою документів, зокрема національного посвідчення категорії B.

Документи можна подавати у паперовому вигляді або дистанційно. Для електронного оформлення заяву, фотографію та скановані документи потрібно об’єднати в один файл, підписати кваліфікованим електронним підписом або Дія.Підписом і надіслати підприємству.

На сайті підприємства також зазначено, що картка нового покоління G2 коштує 3144 гривні з ПДВ. Вона призначена для роботи зі смарт-тахографами та сумісна з цифровими пристроями попереднього покоління.

Для чого потрібна картка тахографа

Картка персоналізує записи тахографа. Завдяки їй під час перевірки можна встановити, хто керував автомобілем, скільки часу водій перебував за кермом та чи дотримувався встановлених перерв і періодів відпочинку.

Під час дорожньої перевірки інспектори Укртрансбезпеки можуть вимагати особисту картку водія та інформацію, записану діючим і повіреним тахографом.

Без персональної картки цифровий тахограф не може коректно вести повну історію роботи конкретного водія. Для перевізника це створює ризик порушень під час контролю режиму праці та відпочинку.

Категорія C у посвідченні не відкривається автоматично

Отримання картки тахографа не означає, що водієві автоматично відкрили категорію C або C1.

У посвідченні й надалі залишається лише категорія B. Спеціальний допуск до вантажівок діє винятково під час воєнного стану та лише на території України. Після припинення дії цієї норми для подальшого керування вантажним транспортом водієві доведеться пройти навчання, скласти іспити та відкрити відповідну категорію. На цьому окремо наголошує Головний сервісний центр МВС.

Отже, картка тахографа вирішує проблему обліку робочого часу, але не замінює повноцінного посвідчення водія вантажівки. Для міжнародних рейсів також потрібно враховувати вимоги країни призначення, адже український воєнний виняток діє лише всередині держави.