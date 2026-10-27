Які європейські бестселери авторинку через кілька років масово приїдуть в Україну

На цю закономірність звернув увагу Інститут досліджень авторинку, порівнявши європейські продажі нових автомобілів з українським ринком нових машин, імпортом авто з пробігом та внутрішніми перепродажами за січень-липень 2026 року.

Європа купує Sandero та Golf, Україна - Duster і RAV4

У Європі за підсумками січня-липня 2026 року найбільш продаваною новою моделлю стала Dacia Sandero. Далі розташувалися Volkswagen Golf, Volkswagen T-Roc, Renault Clio, Tesla Model Y та Peugeot 208.

До першої десятки також увійшли Toyota Yaris Cross, Volkswagen Tiguan, Peugeot 2008 та Opel Corsa, тому європейський рейтинг вийшов дуже компактним: у ньому багато невеликих хетчбеків, міських кросоверів і моделей, які добре вписуються у кредитні, лізингові та корпоративні програми.

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Auto24 уже розповідав, які автомобілі європейці найчастіше купували у 2026 році. Серед лідерів тоді також були Renault Clio, Volkswagen T-Roc, Dacia Sandero, Golf, Tiguan і Tesla Model Y.

Український рейтинг нових автомобілів виглядає зовсім інакше. За січень-липень Renault Duster отримав 2172 перші реєстрації, Toyota RAV4 - 2157, а Hyundai Tucson - 1455.

Тобто в Україні значно сильніша любов до кросоверів, а компактні міські моделі, які добре продаються в Європі, далеко не завжди повторюють цей успіх у наших автосалонах.

Але на вторинному ринку європейський рейтинг починає працювати

Найцікавіше починається через кілька років, коли нові європейські бестселери переходять на вторинний ринок.

Volkswagen Golf добре показує цей цикл. В Україні він не є беззаперечним лідером серед нових автомобілів, зате серед вживаного імпорту вже багато років займає дуже сильні позиції.

За січень-липень 2026 року серед ввезених в Україну машин із пробігом найбільше реєстрацій отримав Volkswagen Tiguan - 5476. Audi Q5 набрала 4722 реєстрації, Volkswagen Golf - 4669, а Skoda Octavia - 4314.

Ця картина добре збігається з даними Auto24 за перше півріччя, коли Volkswagen Golf став найпопулярнішим вживаним автомобілем, ввезеним в Україну, а Tiguan, Audi Q5 та Octavia також увійшли до числа лідерів.

Volkswagen Tiguan - майже ідеальний приклад

Tiguan цікавий тим, що він сильний одразу на кількох етапах життя автомобіля.

У Європі це один із найпопулярніших нових кросоверів, а в Україні він уже став лідером імпорту вживаних машин. Причина доволі проста: через кілька років після продажу новим у Німеччині, Франції чи Бельгії таких автомобілів стає багато на вторинному ринку, ціна знижується, а вибір комплектацій і двигунів збільшується.

Для українського покупця в цей момент Tiguan переходить у значно цікавішу цінову категорію, ніж коли був новим.

Auto24 писав, що Tiguan очолив рейтинг імпортованих вживаних кросоверів у 2026 році, випередивши Audi Q5, Nissan Rogue, Ford Escape та Mazda CX-5.

Model Y проходить той самий шлях, тільки швидше

Tesla Model Y показує, що така трансформація може відбуватися навіть швидше.

У Європі Model Y залишається одним із найпопулярніших нових електромобілів і регулярно потрапляє до загального топу продажів. В Україні ж модель уже дуже помітна саме серед вживаного імпорту.

У липні 2026 року Model Y стала найпопулярнішим імпортованим автомобілем віком до п'яти років, а серед вживаних електромобілів також залишалася одним із лідерів.

Auto24 писав, що у липні українці ввезли 477 Tesla Model Y віком до п'яти років, більше, ніж будь-яку іншу модель у цьому віковому сегменті.

Тобто автомобіль, який ще недавно сприймався як дорогий новий електрокар, поступово переходить у масовий вживаний сегмент.

Чому Dacia Sandero не повторює цей шлях так само успішно

На перший погляд може здатися, що якщо Sandero №1 у Європі, то через кілька років він автоматично має стати хітом в Україні, але все трохи складніше.

Український покупець часто порівнює не автомобілі одного класу, а машини в межах одного бюджету. За ті самі гроші, за які в Європі купують компактний Sandero, в Україні покупець вторинного ринку може обирати між старшим Golf, Octavia, Tiguan або навіть преміальною моделлю з більшим пробігом.

Саме тому доступна ціна нової машини в Європі ще не гарантує її майбутнього успіху в Україні.

У нас значно краще працюють моделі, які після кількох років експлуатації одночасно отримують прийнятну ціну, зрозумілу техніку, широкий вибір запчастин та кузов, який подобається українському покупцеві.

Український ринок у 17 разів більше залежить від вживаних машин

Масштаб різниці добре видно за загальними цифрами.

У січні-липні 2026 року в Україні зареєстрували 37 808 нових легковиків. За той самий час першу українську реєстрацію отримали 137 328 імпортованих машин із пробігом, а всередині країни відбулося 524 600 перепродажів.

Якщо скласти два вживані сегменти, їхній обсяг приблизно у 17,5 раза більший за ринок нових автомобілів.

Саме тому модель може бути майже непомітною серед нових авто, але через кілька років стати справжнім українським бестселером.

Passat і Octavia вже пройшли весь цей шлях

Volkswagen Passat та Skoda Octavia добре показують, що відбувається з європейським масовим автомобілем через багато років після його дебюту.

У січні-липні 2026 року на внутрішньому ринку України було перепродано 17 490 Volkswagen Passat, 15 944 Skoda Octavia та 14 426 Volkswagen Golf.

Тобто моделі, які колись масово купували новими в Європі, сьогодні формують основу вже українського вторинного ринку.

Причому цей цикл може повторюватися кілька разів. Автомобіль спочатку продається новим у Німеччині або Франції, через кілька років приїжджає в Україну, а потім ще багато років переходить від одного українського власника до іншого.

Сьогоднішній європейський топ фактично показує майбутню пропозицію

Якщо модель продається в Європі сотнями тисяч екземплярів, через три-п'ять років там неминуче з'явиться велика кількість таких машин із пробігом.

Для України це означає ширший вибір на аукціонах, у дилерських мережах та на майданчиках trade-in, більше різних комплектацій і, як правило, нижчу закупівельну ціну.

Саме тому сьогоднішні Dacia Sandero, Volkswagen Golf, T-Roc, Renault Clio, Tesla Model Y, Toyota Yaris Cross і Volkswagen Tiguan варто сприймати не лише як європейських лідерів 2026 року.

Частина з них цілком може сформувати український імпорт 2029-2031 років.

Але європейський бестселер ще не гарантує українського успіху

Однієї популярності в Європі недостатньо, адже після кількох років експлуатації починають працювати вже зовсім інші фактори.

Українському покупцеві важливі ціна вживаного автомобіля, вартість ремонту, доступність запчастин, тип двигуна, коробка передач, дорожній просвіт і навіть репутація конкретного покоління.

Тому Peugeot 208 або Opel Corsa можуть чудово продаватися новими в Європі, але програти в Україні старшому Tiguan або Octavia, якщо різниця у вартості вже невелика.

Саме цим пояснюється й сильна позиція кросоверів у нашому імпорті. Українці охоче доплачують за більший кузов і універсальність, навіть якщо автомобіль буде старшим.

Які нинішні європейські хіти мають найбільші шанси в Україні

Якщо дивитися на перетин європейської популярності та вже сформованого українського попиту, найцікавіше виглядають Volkswagen Tiguan, Golf, Toyota Yaris Cross, Nissan Qashqai та Tesla Model Y.

Tiguan і Golf уже мають величезну базу власників та зрозумілий сервіс. Qashqai давно знайомий українцям і добре продається у вживаному імпорті. Model Y швидко дешевшає на вторинному ринку і вже стала масовим імпортним електромобілем.

А от Sandero, Clio, Peugeot 208 та Opel Corsa мають іншу проблему: в Україні сегмент компактних хетчбеків значно слабший, ніж у Західній Європі.

Тому серед сьогоднішніх європейських бестселерів українськими хітами через кілька років, найімовірніше, стануть не всі абсолютні лідери, а ті машини, які добре впишуться у наші улюблені формати - кросовери, практичні універсальні моделі та доступні електромобілі.

Європа фактично формує українську вторинку із запізненням

Український авторинок у цьому сенсі живе з певним часовим лагом. Те, що сьогодні масово купують новим у Німеччині, Франції, Італії чи Бельгії, через кілька років значною мірою визначає, що українці бачитимуть у пропозиції вживаних автомобілів.

Саме тому Volkswagen Golf, Tiguan, Skoda Octavia та Tesla Model Y уже демонструють цей ефект, тоді як нинішні європейські бестселери тільки готуються до наступного етапу життя.

І якщо дивитися на рейтинги продажів не як на таблицю за один рік, а як на довгий життєвий цикл автомобіля, стає зрозуміло, чому сьогоднішній європейський хіт дуже часто через кілька років перетворюється на український.