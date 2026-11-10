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Європа підозрює BYD у шпигунстві через камери й мікрофони в авто

Група депутатів Європарламенту офіційно вимагає перевірити автомобілі бренду BYD на предмет кібершпигунства та несанкціонованого збору даних. Якщо компанію визнають постачальником із високим рівнем ризику, це може призвести до жорстких обмежень на продаж китайських машин у Європі.
Європа підозрює BYD у шпигунстві: деталі розслідування

ФОТО: Motor1|

BYD може отримати заборону на продаж авто в ЄС

Данило Северенчук
logo10 листопада, 18:45
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Як повідомляє видання Motor1, ініціативу очолив французький євродепутат Франсуа Кальфон. Він та ще 13 політиків звернулися до Єврокомісії з вимогою залучити агентство з кібербезпеки для ретельної перевірки електромобілів BYD, адже сучасні підключені авто можуть передавати конфіденційну інформацію на сервери в Китаї.

Депутатів турбує, що камери кругового огляду, мікрофони в салоні, GPS-трекери та численні радари збирають гігабайти даних про маршрути, розмови та навіть інфраструктуру навколо. Для звичайного водія це означає, що його приватність теоретично може опинитися в руках іноземних урядів.

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Що кажуть у BYD та до чого тут США

Представники китайського автогіганта відреагували миттєво. У компанії запевняють, що жодні дані з європейських машин не передаються третім особам чи уряду Китаю, а власники мають повний контроль над своєю персональною інформацією. Проте європейські політики вже зараз пропонують обмежити доступ китайських авто до стратегічних об'єктів та виключити BYD з державних закупівель.

Ситуація загострюється на тлі шаленої популярності китайських брендів. Лише за дев'ять місяців цього року BYD продав у Європі майже 284 тисячі авто, обігнавши Ford. Загалом китайські виробники вже відкусили 11,1% європейського ринку. До речі, у США з цим питанням розібралися радикальніше: там просто заборонили продаж авто з китайським софтом, через що постраждав навіть шведський бренд Polestar.

Український контекст та проблеми з безпекою

  • В Україні автомобілі BYD також користуються неабияким попитом. Як ми писали раніше, кросовер BYD Sea Lion 06 став абсолютним лідером серед нових легковиків з Китаю на нашому ринку.
  • А от побоювання європейців щодо шпигунства виникли не на порожньому місці. Нещодавно Auto24 розповідав, як під час військових навчань у Норвегії орендовані китайські електромобілі випадково записали на вбудовані камери обличчя солдатів, маршрути патрулів та секретні коди доступу до військових баз.
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