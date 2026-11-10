Європа підозрює BYD у шпигунстві через камери й мікрофони в авто

Як повідомляє видання Motor1, ініціативу очолив французький євродепутат Франсуа Кальфон. Він та ще 13 політиків звернулися до Єврокомісії з вимогою залучити агентство з кібербезпеки для ретельної перевірки електромобілів BYD, адже сучасні підключені авто можуть передавати конфіденційну інформацію на сервери в Китаї.

Депутатів турбує, що камери кругового огляду, мікрофони в салоні, GPS-трекери та численні радари збирають гігабайти даних про маршрути, розмови та навіть інфраструктуру навколо. Для звичайного водія це означає, що його приватність теоретично може опинитися в руках іноземних урядів.

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Що кажуть у BYD та до чого тут США

Представники китайського автогіганта відреагували миттєво. У компанії запевняють, що жодні дані з європейських машин не передаються третім особам чи уряду Китаю, а власники мають повний контроль над своєю персональною інформацією. Проте європейські політики вже зараз пропонують обмежити доступ китайських авто до стратегічних об'єктів та виключити BYD з державних закупівель.

Ситуація загострюється на тлі шаленої популярності китайських брендів. Лише за дев'ять місяців цього року BYD продав у Європі майже 284 тисячі авто, обігнавши Ford. Загалом китайські виробники вже відкусили 11,1% європейського ринку. До речі, у США з цим питанням розібралися радикальніше: там просто заборонили продаж авто з китайським софтом, через що постраждав навіть шведський бренд Polestar.

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