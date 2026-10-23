Замість фронту – на продаж: на Львівщині ділок "заникав" 16 автомобілів армійського призначення

Як повідомляє Національна поліція України, прибуткову, але незаконну оборудку налагодив громадянин Молдови, який тимчасово проживав на території Тернопільської області. Чоловік вирішив використати статус благодійних організацій як надійне прикриття для імпорту вживаних іномарок з Європи, щоб потім спокійно розпродати їх на внутрішньому ринку.

Для реалізації свого плану іноземець залучив 13 водіїв із Львівської та інших областей. Цікаво, що самі перевізники навіть не здогадувалися про справжні наміри наймача і щиро вірили, що переганяють транспорт через кордон для потреб реальних благодійних фондів.

Крім того, організатор знайшов спеціалістів, які за грошову винагороду реєстрували фіктивні благодійні організації на підставних осіб. Саме від імені цих організацій і готувався весь пакет документів для безперешкодного проходження митниці.

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"Для реалізації схеми обвинувачений використовував реквізити фіктивного благодійного фонду, керівника якого у березні 2025 року вже засуджено за підроблення документів, – зазначають у прокуратурі Львівщини.

Які авто везли та що загрожує ділку

Завдяки розробленій схемі автопарк махінатора поповнився 16 легковиками цілком ліквідних марок, серед яких засвітилися Audi, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Toyota, Jeep, Skoda, Renault, Ford та Opel.

Оскільки машини заїжджали під статусом гуманітарної допомоги, держава недоотримала обов'язкових митних платежів на суму понад 1,95 мільйона гривень.

Наразі детективи БЕБ у Львівській області вже завершили розслідування та повідомили фігуранту про підозру за статтею про контрабанду підакцизних товарів. Нині за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури обвинувальний акт скеровано до суду.

Схеми з гуманітаркою набирають обертів

Нагадаємо, раніше ми писали про схожий випадок на Черкащині, де місцевий житель примудрився продати понад 70 гуманітарних автомобілів. Він використовував реквізити трьох підконтрольних фондів, а машини збував через популярні онлайн-платформи.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, подібні історії стають дедалі частішими. Наприклад, нещодавно на Миколаївщині поліція затримала ділка, який продавав розкішні машини, призначені для фронту, серед яких були моделі від BMW та Audi.