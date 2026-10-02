Amazon вкладе понад 1 мільярд доларів у регіони США через суперечки навколо дата-центрів

Хмарний підрозділ Amazon спрямує понад 1 мільярд доларів протягом наступних п'яти років у громади США, де розташовані його дата-центри. Масштабні інвестиції покликані зменшити напругу через підвищене споживання електроенергії та води об'єктами штучного інтелекту.

Amazon інвестує у дата-центри ШІ

Як повідомляє видання Reuters, технологічний гігант прагне спростувати критику щодо екологічного та економічного впливу своїх центрів обробки даних. Наразі у США розглядають понад 100 мораторіїв на будівництво нових дата-центрів через побоювання місцевих жителів щодо зростання тарифів на комунальні послуги.

Кошти спрямують на освітні програми, підготовку кадрів, підтримку доступності електроенергії, а також на збереження водних та енергетичних ресурсів. З 2011 по 2025 рік Amazon вже вклав 276 мільярдів доларів у розвиток дата-центрів і продовжує розширювати проєкти у штатах Індіана, Луїзіана, Північна Кароліна, Вірджинія та Міссісіпі.

Перегони у сфері штучного інтелекту

Стрімка розбудова інфраструктури необхідна для навчання та роботи моделей штучного інтелекту. У компанії наголошують, що зволікання у цій сфері може коштувати країні технологічного лідерства.

Існує нагальна потреба у розбудові дата-центрів, оскільки ми не єдина країна, яка бачить переваги штучного інтелекту для економіки та національної безпеки,

– Метт Гарман, генеральний директор AWS.

Він також додав, що країни, які лідирують у сфері штучного інтелекту, формуватимуть його майбутнє та отримають найбільшу вигоду.

Екологічні зобов'язання та споживання ресурсів

Паралельно з фінансовими інвестиціями компанія працює над зменшенням екологічного навантаження від роботи серверів. Зокрема, технологічний гігант зобов'язався досягти позитивного водного балансу до 2030 року.

Це означає, що компанія повертатиме громадам більше води, ніж використовує для охолодження свого обладнання. Наразі в AWS зазначають, що вже виконали цей план на 75%.

До речі, стало відомо, що інтернет-провайдер "Мережа Ланет" тимчасово призупинив роботу Центру обслуговування абонентів. Він не працюватиме у столиці.