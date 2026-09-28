"Подорожник", "Аптека 9-1-1" та "АНЦ" змінюють роботу: чи прогнозують дефіцит ліків

Війна змусила аптечний ритейл переглянути не лише логістику, а й сам підхід до управління товарними запасами. "Подорожник", "Аптека 9-1-1" та "Аптека АНЦ" змінили правила роботи, щоб окремі пошкоджені об'єкти не створювали проблем для всієї мережі.

Аптеки переходять від централізованої логістики до розподіленої

Якщо раніше логістику насамперед оцінювали за швидкістю та вартістю, то після ударів Росії по бізнесу не менш важливою стала її стійкість, пише RAU.

Для мереж це означає, що один склад, маршрут або інший об'єкт не повинен бути критично важливим для всієї системи. Серед основних змін:

розосередження товарних запасів;

збільшення запасів безпосередньо в аптеках;

диверсифікація маршрутів;

адаптація графіків доставки до ситуації в регіонах;

можливість швидко переміщувати товари між аптеками та областями.

1. "Подорожник"

У "Подорожнику" зазначають, що до початку повномасштабної війни ефективність логістики переважно оцінювали за двома параметрами – швидкістю та вартістю. Тепер до них додався ще один критерій – стійкість.

Постачання має продовжуватися навіть у ситуації, коли окремий об'єкт або маршрут тимчасово стає недоступним. Мережа для цього перерозподіляє товарні потоки між регіонами, змінює маршрути та збільшує запаси безпосередньо в аптеках.

У компанії зазначають, що нинішній товарний запас в аптеках "Подорожника" є рекордним за всю історію мережі. У фокусі зокрема:

препарати від застуди;

знеболювальні;

антибіотики;

засоби для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту;

препарати для здоров'я серця.

Крім того, мережа розширює вибір аналогів, щоб у разі тимчасової відсутності конкретного препарату покупці мали альтернативу.

2. "Аптека АНЦ"

"Аптека АНЦ" також намагається не концентрувати великі обсяги продукції на окремих об'єктах: мережа рівномірніше розподіляє запаси між аптеками та збільшує їхній обсяг у днях порівняно зі звичайним рівнем. Найбільш чутливими до перебоїв в "АНЦ" називають:

препарати для постійної терапії хронічних захворювань; оригінальні імпортні ліки; препарати, для яких складно швидко знайти заміну.

У мережі попереджають, що серія ударів по великих логістичних центрах може збільшити кількість локальних перебоїв. Особливо це стосується ситуацій, коли ринок не встигає швидко перерозподілити запаси або перебудувати маршрути.

3. "Аптека 9-1-1"

В "Аптеці 9-1-1" основний товарний запас уже розподілений безпосередньо між аптеками. Компанія диверсифікує маршрути постачання від дистриб'юторів і виробників та коригує графіки залежно від безпекової ситуації в конкретному регіоні.

Замість прив'язки до статичних схем ми постійно диверсифікуємо маршрути постачання напряму від дистриб'юторів і виробників та адаптуємо графіки під безпекову ситуацію в конкретному регіоні,

– кажуть у компанії.

Чи загрожує Україні дефіцит ліків

Попри проблеми з окремими складами та маршрутами, усі три мережі наразі не бачать підстав говорити про системний загальнонаціональний дефіцит препаратів.

Проте локальні перебої можливі. Пошкодження фармацевтичних складів або проблеми з логістикою можуть призводити до тимчасової відсутності окремих препаратів у конкретних аптеках чи регіонах.

"Аптека 9-1-1" зазначає, що широкий географічний розподіл запасів дозволяє переміщувати товари між аптеками та сусідніми регіонами. Це допомагає компенсувати затримки з боку постачальників. Водночас найбільш вразливими залишаються специфічні препарати, які:

складно оперативно замінити аналогами;

мають обмежену кількість постачальників;

потребують складнішої логістики;

важко переміщуються на великі відстані.

Також відомо, що найближчі 6 – 12 місяців для аптечного ритейлу, ймовірно, залишатимуться періодом постійного коригування логістики та запасів.



