Баффет продовжує продавати акції Bank of America: він вже заробив на них пів мільярда доларів

Мільярдер Воррен Баффет продовжує продаж акцій. Після Apple Berkshire Hathaway скорочує свою частку в Bank of America.

Баффет продовжує продавати акції

Berkshire Hathaway вирішила відновити продаж акцій Bank of America. Раніше компанія Баффета вже реалізувала 14 мільйонів акцій на 550 мільйонів доларів, зменшивши свою частку в банку до 12%.

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Berkshire продавала акції за середньою ціною у 39,5 долара. Зараз у портфелі компанії 928 мільйонів акцій Bank of America на суму в майже 37 мільярдів доларів.

Чому Баффет продає акції

Раніше компанія мільярдера суттєво скоротила свою частку в Apple, а тепер спродує папери Bank of America, дехто навіть припускає, що Баффет продасть свою частку повністю. Раніше аналітики повідомляли, що мільярдер хоче збільшити частку готівки на тлі невизначеності ринку.

Також лунала інформація, що кількість готівки Berkshire Hathaway сягнула рекордного показника.