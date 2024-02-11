Джефф Безос вирішив позбутися частини своїх акцій Amazon. Засновнику компанії вдалося заробити на цьому чималі гроші.

Безос продав акції на мільярди доларів

Цього лютого вартість акцій Amazon зросла на сотні мільярдів доларів. Такий успіх на попередніх торгах спровокований тим, що компанії вдалася оптимізувати витрати та почати переорієнтацію бізнесу.

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Засновник компанії Джефф Безос вирішив скористатися ситуацією та продати 12 мільйонів своїх акцій. Загальний прибуток від такого кроку становив 2 мільярди доларів.

Про плани щодо продажу своїх акцій Джефф Безос заявляв ще у листопаді минулого року. Тоді повідомлялося, що він планує продати 50 мільйонів акцій.

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План продажу мав певні умови, а завершитися повинен до 31 січня 2025 року. Наразі Джефф Безос є другою найбагатшою людиною у світі.

Нагадаємо, раніше суд виніс вердикт щодо виплати Ілону Маску бонусів у розмірі 55 мільярдів доларів. Компенсаційний пакет вважають необґрунтованим, що може обвалити позиції Ілона у рейтингу мільярдерів.