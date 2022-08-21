Одне з найбільших міжнародних агентств нерухомості покинуло російський ринок

Одне з найбільших світових агентств нерухомості Savills розірвало партнерство з російським представництвом Intermark Real Estate. Таким чином, воно повністю вийшло з ринку країни-агресорки.

Компанія була представником місцевого підрозділу міжнародної корпорації у росії з 2006 року. Зазначається, що активи у країні-агресорці продовжать працювати, проте британська Savills не матиме до них жодного стосунку, передає 24 канал.

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Savills спекалась російських активів

Міжнародне агентство нерухомості Savills відмовилось від партнерства з російським бізнесом й вийшло з ринку країни-агресорки. Місцевий підрозділ продовжить працювати у росії, проте повернеться до колишньої своєї назви й підпорядкування – Intermark Real Estate.

CEO й керівний партнер Intermark алєксандр шаталов здивувався рішенню Savills й прокоментував ситуацію, буцімто це не відбувається на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну та репутаційних збитків, яких зазнала б британська корпорація, якби не покинула країну-агресорку.

Час диктує нові умови, сьогодні ми повертаємось до своїх витоків,

– заявив шаталов.

росіянин запевнив, що припинення партнерства з британською Savills начебто жодним чином не вплине на штат працівників Intermark Real Estate й зарплати співробітників.