Чи закриються "Сільпо" й "АТБ": влада розповіла, що буде з продуктами в Україні

Російські удари по розподільчих центрах великих торговельних мереж завдали значних збитків і змусили ритейлерів перебудовувати логістику. Через це покупці можуть тимчасово не знаходити частину звичних товарів на полицях.

Чи вистачить українцям продуктів

Українців запевнили, що ризику фізичного дефіциту базових продуктів наразі немає. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький під час брифінгу, пише УНІАН.

На сьогодні наявних потужностей по виробництву продукції в Україні більш ніж достатньо для того, щоб закрити внутрішнє споживання по кожному з базових продуктів. Де є складність – дійсно можуть виникати короткострокові перебої з точки зору доставки, тому що логістику треба змінювати. Форма змінюється, в тому числі на максимально пряму розвозку,

– розповів Висоцький.

Тобто головна проблема зараз полягає не у відсутності самої продукції, а в тому, як швидко доставити її від виробника до конкретного магазину після втрати частини складської інфраструктури.

Чого чекати покупцям у магазинах

Найбільш помітною зміною для споживачів може стати не порожня полиця, а менший вибір товарів. Міністр пояснив, що після атак компаніям потрібен час, щоб перерозподілити запаси та перебудувати маршрути доставки.

Чи є загроза в тому, що в принципі буде фізичний дефіцит продукції? Такої загрози немає. Чи є ймовірність, що асортимент може бути зменшений? Так, є така ймовірність. Але разом з тим все рівно продукція буде доступна в кожному населеному пункті в тій чи іншій формі. Може бути короткострокова відсутність такого широкого вибору, до якого звикли споживачі,

– пояснює міністр.

При цьому повного припинення продажу продуктів не очікується. Також наразі визначити конкретну категорію продукції, яка постраждала найбільше, неможливо, бо в розподільчому центрі могли перебувати різні товари.

"Фора", Novus, VARUS і "Сільпо": що відомо про обстріли складів супермаркетів

Росія продовжує обстрілювати склади українського бізнесу. Про подібні події повідомила компанія "Фора". Там розповіли, що Росія знову атакувала логістику – постраждав склад у Мартусівці на Київщині, де зберігалася фрешова продукція.

Крім того, внаслідок ворожого удару було уражено складське приміщення логістичного партнера мережі VARUS, яке розташоване у Борисполі. Зокрема, у ньому зберігалася частина товарних запасів мережі. Про це повідомили у компанії 20 серпня.

Також логістичний центр NOVUS зазнав кількох прямих ракетних влучань у ніч проти 5 серпня. Тоді ворог випустив 28 ракет та 115 ударних дронів по Києву та області. Цього ж дня сасований російський обстріл призвів до загибелі працівників мережі супермаркетів "Сільпо". Внаслідок атаки на розподільчих центрах компанії виникли пожежі.