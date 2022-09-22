Нью-Йорк проти Trump Organization: генпрокурорка штату подала до суду на Трампа і його дітей

Генпрокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс 21 вересня подала до суду проти Дональда Трампа, трьох його повнолітніх дітей та компанії Trump Organization. Посадовиця звинувачує експрезидента США, його родину та бізнес у шахрайстві в особливо великих масштабах.

У цивільному позові на понад 200 сторінок Джеймс заявляє про причетність імперії Трампа до незаконних дій, що тривали понад десять років. Вона просить суд ввести низку заборон та обмежень для мільярдера, його родини та бізнесу у штаті Нью-Йорк.

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Позов генпрокурорки штату Нью-Йорк проти Трампа

Летиція Джеймс стверджує, що Дональд Трамп за допомогою своїх дітей і Trump Organization штучно завищував власний капітал на мільярди доларів. Таким чином він прагнув, щоб банки позичали його бізнес-імперії гроші на більш вигідних умовах, а також для отримання податкових пільг і вигіднішого страхування.

За інформацією генеральної прокурорки, з 2011 по 2021 рік Дональд Трамп та Trump Organization свідомо й умисно представили понад 200 хибних оцінок активів у звітах про власний фінансовий стан.

Тому Джеймс просить суд про таке:

заборонити Дональду Трампу, Дональду Трампу-молодшому, Еріку та Іванці Трамп обіймати керівні посади на території штату Нью-Йорк;

на території штату Нью-Йорк; заборонити Трампу та його Trump Organization купувати нерухомість у Нью-Йорку терміном на 5 років;

у Нью-Йорку терміном на 5 років; повернути 250 мільйонів доларів, які, за інформацією прокуратури штату, учасники схем незаконно отримали завдяки шахрайству.

До слова, адвокатка Дональда Трампа Аліна Хабба у відповідь на позов Летиції Джеймс заявила, що генеральна прокурорка "перевищила свої повноваження і втрутилася в угоди, в яких не було жодних порушень". При цьому, захист експрезидента США наполягає, що справа є політичною.