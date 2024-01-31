Google витрачає мільйони доларів на звільнення працівників

Google витратив вже 700 мільйонів доларів на звільнення працівників у січні, попри зростання у своїх рекламних, хмарних та сервісних підрозділах. Загалом, звільнення працівників обходиться компанії у мільйони доларів.

Доходи й збитки

Google витратила 2,1 мільярда доларів на вихідні та інші витрати у зв'язку зі скороченням понад 12 000 працівників протягом 2023 року. І витрати на скорочення продовжуються: лише за один місяць 2024 року компанія вже витратила 700 мільйонів доларів, скоротивши більше ніж 1 000 робочих місць.

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Попри скорочення, Google завершила 2023 рік зі зростанням у більшості своїх основних напрямків діяльності. Компанія оприлюднила доходи у розмірі 86 мільярдів доларів за четвертий квартал 2023 року, що на 13 відсотків більше у порівнянні з попереднім роком.

Основні підрозділи компанії, такі як цифрова реклама та хмарні обчислення, також продемонстрували стабільне зростання. Тим часом генеральний директор Сундар Пічаї відзначив внесок інвестицій Google у генеративний штучний інтелект.

Які сегменти зросли:

Основний генератор доходів Google, бізнес пошукового двигуна, заробив 48 мільярдів доларів, що майже на 13 відсотків більше, ніж у попередньому році.

Сегмент послуг та пристроїв на підписці компанії приніс 10,7 мільярда доларів, головним чином завдяки підпискам на YouTube Premium і Music, YouTube TV та Google One, за словами Пічаї.

Рекламні доходи YouTube склали 9,2 мільярда доларів, що на 15 відсотків більше, ніж минулого року.

Не лише персонал

Нині Google є третім за величиною хмарним провайдером у світі, поступаючись Microsoft Azure та AWS. Однак хмарний підрозділ компанії набрав обертів минулого року. Компанія повідомила про доходи від Google Cloud у розмірі 9,19 мільярда доларів, що на 25,6 відсотків більше, ніж у попередньому році.

! Скорочення персоналу обійшлося Google дорого, так само як і скорочення офісних приміщень через звільнення (у тому числі на дорогих територіях, таких як Бей-Ерія). Закриття фізичних офісних просторів коштувало Google загалом 1,8 мільярда доларів за весь 2023 рік.

До того ж Google продовжує інвестувати у штучний інтелект. А це означає, що у 2024 році компанія зробить ще більше скорочень, щоб компенсувати витрати в інших підрозділах.