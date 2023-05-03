Електронне декларування повернеться: коли Верховна Рада ухвалить відповідний закон

В Україні хочуть повернути електронне декларування. Така ініціатива повинна бути ухвалена вже наступного місяця.

Після повномасштабного вторгення російських окупантів в Україну електронне декларування було поставлене "на паузу". Вже наступного місяця його хочуть відновити, але з деякими обмеженнями, які диктує воєнний стан.

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Коли відновлять електронне декларування

За словами віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, відновлення електронного декларування заплановане на червень поточного року. Втім, є один важливий момент: поки буде діяти воєнний стан, декларації не будуть публічними.

Попри те, що доступ до інформації буде обмежений, їх обсяг повинен бути таким самим, як до 24 лютого 2022 року. Також депутати повинні прийняти зміни, які розділяють адміністративну та кримінальну відповідальність за декларування.

Йдеться про те, що не буде позбавлення волі на п'ять років за технічну помилку в декларації,

– пояснила Стефанішина.

Разом з тим повідомляється, що декларанти за бажанням зможуть оприлюднювати свої декларації, таких дій закон не буде забороняти у жодному випадку.