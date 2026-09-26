Ліміти доходу ФОП у 2026 році: скільки можна заробити на кожній групі

У 2026 році для ФОП на спрощеній системі оподаткування діють річні ліміти доходу. Якщо підприємець заробить більше, ніж дозволяє його група, доведеться сплатити підвищений податок. Щобільше необхідно буде змінити систему оподаткування.

Який ліміт доходу для ФОП у 2026 році

Граничний дохід для підприємців на спрощеній системі залежить від групи єдиного податку. Його розраховують на основі мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня відповідного року. У 2026 році вона становить 8 647 гривень.

За даними Державної податкової служби, у 2026 році діють такі річні ліміти доходу для ФОП:

1 група - 1 444 049 гривень на рік;

2 група - 7 211 598 гривень на рік;

3 група - 10 091 049 гривень на рік.

Це максимальні суми доходу, які підприємець може отримати протягом календарного року, залишаючись на відповідній групі спрощеної системи оподаткування.

Який дохід дозволений ФОП І групи

У 2026 році річний ліміт доходу для ФОП І групи становить 1 444 049 гривень. Це 167 мінімальних зарплат.

Перша група підходить підприємцям, які не використовують найману працю та займаються роздрібною торгівлею на ринках або надають побутові послуги населенню. Для них також діють обмеження щодо видів діяльності.

Якщо підприємець перевищить дозволений обсяг доходу, він повинен перейти на іншу групу єдиного податку або загальну систему оподаткування відповідно до вимог законодавства.

Скільки може заробити ФОП ІІ групи у 2026 році

Для підприємців другої групи граничний річний дохід становить 7 211 598 гривень. Це 834 мінімальні зарплати.

ФОП ІІ групи можуть займатися виробництвом і продажем товарів, ресторанним господарством, а також надавати послуги населенню та платникам єдиного податку. Кількість найманих працівників не може перевищувати 10 осіб.

Якщо річний дохід перевищить встановлену межу, підприємець має перейти на третю групу або загальну систему оподаткування.

Який ліміт доходу для ФОП ІІІ групи

У 2026 році ФОП ІІІ групи може отримати дохід до 10 091 049 гривень на рік. Це 1 167 мінімальних зарплат.

Підприємці цієї групи можуть працювати на ставці єдиного податку 5% від доходу без сплати ПДВ або 3% за умови сплати ПДВ. Обмеження щодо кількості найманих працівників для третьої групи немає.

Якщо ФОП перевищить річний ліміт, він втрачає право залишатися на спрощеній системі та має перейти на загальну систему оподаткування.

Що буде, якщо ФОП перевищить ліміт доходу

Перевищення граничного доходу має податкові наслідки. До суми перевищення застосовується ставка єдиного податку 15%. Крім того, підприємець повинен перейти на іншу групу або систему оподаткування у строки, визначені Податковим кодексом.

ФОП І групи може перейти на другу або третю групу, а підприємець другої групи - на третю. Якщо ліміт перевищить ФОП ІІІ групи, йому доведеться перейти на загальну систему оподаткування.

Щоб не пропустити момент переходу, підприємцям варто регулярно перевіряти виручку та вести облік доходів. Якщо сума наближається до граничної, доцільно заздалегідь з'ясувати умови переходу на іншу групу або систему оподаткування.

Чи є ліміт доходу для ФОП IV групи

Четверта група єдиного податку призначена для сільськогосподарських товаровиробників, які відповідають визначеним Податковим кодексом критеріям.

Для ФОП IV групи немає загального річного ліміту доходу, аналогічного до обмежень першої, другої та третьої груп. Право перебувати на цій групі залежить від відповідності спеціальним вимогам, зокрема щодо діяльності фермерського господарства та сільськогосподарського виробництва.

До слова, оплата за товари чи послуги підприємців не може здійснюватись на звичайний рахунок. Особистий рахунок фізичної особи не призначений для проведення операцій, пов'язаних із підприємницькою діяльністю. Підприємницький рахунок відкривається банком окремо від особистих рахунків фізичної особи.