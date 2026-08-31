Військовий збір з 1 вересня: скільки доведеться платити з мінімалки

У вересні 2026 року розмір мінімальної заробітної плати в Україні залишиться без змін і складатиме 8 647 гривень на місяць. Востаннє цей показник зростав на початку 2026 року. Тоді це значення підвищили з 8 000 гривень.

Яка мінімалка "чистими" в Україні у 2026 році

Наразі в годинному еквіваленті мінімальна зарплата в Україні складає 52 гривні. Це значення зафіксовано в Державному бюджеті.

Із нарахованого мінімального доходу утримують два основні обов'язкові платежі:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18%;

військовий збір у розмірі 5%.

У вересні розмір цих платежів не зміниться. Тобто, вони і надалі складатимуть:

ПДФО – 1 556 гривень;

військовий збір – 432 гривні.

Відповідно, загальна сума податкових відрахувань із мінімалки сягає 1 988 гривень, через що після сплати всіх зборів працівник отримує на руки 6 659 гривень.

Скільки сплачує роботодавець та як нараховується страховий стаж

Своєю чергою, роботодавець зобов'язаний сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ), який становить 22% від суми заробітної плати. Для працівника з мінімальним окладом цей щомісячний внесок до бюджету складає 1 902,34 гривні.

Зверніть увагу! Сума в 1 902,34 гривні наразі є мінімальним щомісячним платежем, необхідним для зарахування періоду роботи до страхового стажу.

Від сумарної кількості страхового стажу залежить не лише підсумковий розмір майбутньої пенсії. Цей показник також впливає на час виходу на заслужений відпочинок.