На полицях стане менше товарів Nestle: компанія скорочує асортимент
Nestle тимчасово скорочує асортимент товарів у Києві через проблеми з логістикою. Зосередитися планують на продукції, яка має найбільший попит, тоді як поставки менш популярних позицій обмежать.
Чому в Києві стане менше товарів Nestle
Повний асортимент продукції складно регулярно доставляти до столиці через удари Росії по логістиці. Про це розповів генеральний директор Nestle в Україні та Молдові Роман Янович, пише NV.
Повний асортимент завозити в таких умовах неможливо. Усі виробники фокусуватимуться на основних товарних позиціях, щоб забезпечити хоча б базову наявність товарів на полицях,
– пояснив Янович.
Тобто йдеться не про припинення роботи Nestle у Києві, а про тимчасове скорочення вибору. Найпопулярніші товари компанія планує забезпечувати насамперед.
Що сталося з логістикою
Проблема виникла через пошкодження та втрату розподільчих центрів торговельних мереж у Києві:
- Раніше виробники доставляли великі партії продукції на такі склади, звідки товари вже розподілялися між магазинами.
- Тепер торговельні мережі дедалі частіше просять постачальників привозити продукцію безпосередньо до окремих магазинів.
Для виробників це означає значно складнішу логістику. Якщо десятки компаній одночасно почнуть доставляти невеликі партії товарів у кожен магазин власним транспортом, навантаження на систему різко зросте.
Тому в Nestle розглядають альтернативні варіанти, зокрема роботу через дистриб'ютора. Такий партнер міг би об'єднувати товари різних виробників і доставляти їх одним транспортом.
Коли асортимент повернеться до звичного
Точних термінів відновлення повного асортименту Nestle поки не називає. Компанія пов'язує це із ситуацією навколо складської та логістичної інфраструктури.
Тільки-но ситуація стабілізується, ми повернемо другорядні позиції на полиці,
– заявив Янович.
Нагадаємо, що Nestle виробляє каву, кондитерські вироби, дитяче харчування та корми для тварин. До портфеля компанії входять, зокрема, Nescafe, Nestea, Purina, Maggi, KitKat і NAN.
До слова, російські удари по складській та логістичній інфраструктурі впливають на маршрути доставки товарів в Україні. Проте підстав очікувати дефіциту продуктів чи ліків немає, хоча витрати на перевезення можуть зрости.
Співзасновник логістичної компанії Berger Cargo Валерій Барановський каже, що разом з цим удари безпосередньо впливають на собівартість логістики, тому ціни на товари можуть зрости. Сама логістична складова може подорожчати приблизно на 10%.