На полицях стане менше товарів Nestle: компанія скорочує асортимент

Nestle тимчасово скорочує асортимент товарів у Києві через проблеми з логістикою. Зосередитися планують на продукції, яка має найбільший попит, тоді як поставки менш популярних позицій обмежать.

Чому в Києві стане менше товарів Nestle

Повний асортимент продукції складно регулярно доставляти до столиці через удари Росії по логістиці. Про це розповів генеральний директор Nestle в Україні та Молдові Роман Янович, пише NV.

Повний асортимент завозити в таких умовах неможливо. Усі виробники фокусуватимуться на основних товарних позиціях, щоб забезпечити хоча б базову наявність товарів на полицях,

– пояснив Янович.

Тобто йдеться не про припинення роботи Nestle у Києві, а про тимчасове скорочення вибору. Найпопулярніші товари компанія планує забезпечувати насамперед.

Що сталося з логістикою

Проблема виникла через пошкодження та втрату розподільчих центрів торговельних мереж у Києві:

Раніше виробники доставляли великі партії продукції на такі склади, звідки товари вже розподілялися між магазинами.

Тепер торговельні мережі дедалі частіше просять постачальників привозити продукцію безпосередньо до окремих магазинів.

Для виробників це означає значно складнішу логістику. Якщо десятки компаній одночасно почнуть доставляти невеликі партії товарів у кожен магазин власним транспортом, навантаження на систему різко зросте.

Тому в Nestle розглядають альтернативні варіанти, зокрема роботу через дистриб'ютора. Такий партнер міг би об'єднувати товари різних виробників і доставляти їх одним транспортом.

Коли асортимент повернеться до звичного

Точних термінів відновлення повного асортименту Nestle поки не називає. Компанія пов'язує це із ситуацією навколо складської та логістичної інфраструктури.

Тільки-но ситуація стабілізується, ми повернемо другорядні позиції на полиці,

– заявив Янович.

Нагадаємо, що Nestle виробляє каву, кондитерські вироби, дитяче харчування та корми для тварин. До портфеля компанії входять, зокрема, Nescafe, Nestea, Purina, Maggi, KitKat і NAN.

До слова, російські удари по складській та логістичній інфраструктурі впливають на маршрути доставки товарів в Україні. Проте підстав очікувати дефіциту продуктів чи ліків немає, хоча витрати на перевезення можуть зрости.

Співзасновник логістичної компанії Berger Cargo Валерій Барановський каже, що разом з цим удари безпосередньо впливають на собівартість логістики, тому ціни на товари можуть зрости. Сама логістична складова може подорожчати приблизно на 10%.



