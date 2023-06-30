Посилки у США тепер дешевші у рази: "Нова пошта" повідомила про нові тарифи

Компанії "Нова пошта" вдалося знизити вартість відправки посилок до Сполучених Штатів Америки. Це стало можливим завдяки новій тарифікації.

Клієнти "Нової пошти" неодноразово скаржилися на вартість посилок до США. Проблема полягала у тому, що платити за посилку потрібно було в межах лише трьох категорій – до 2, 10 та 30 кілограмів.

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Нові умови змінили усе

Тепер за посилки за США потрібно буде сплачувати різну ціну за вагу, що значно здешевило послугу для клієнтів. Наприклад, доставка 100 грамів документів замість 1300 гривень почала коштувати 350 гривень, посилка вагою 0,5 кілограма – 650 гривень, а не 1400.

Нові правила стосуються як фізичних осіб, так і бізнесу. На думку "Нової пошти", вони будуть сприяти експорту українських товарів та послуг за кордон.

Домовилися з партнерами про суттєву зміну тарифів до США для наших клієнтів, 70% яких роблять відправки вагою менше ніж 2 кілограми. Безмитний поріг для ввезення товарів до США становить 800 доларів, тобто все, що нижче цієї вартості, доставляється без додаткових митних платежів для отримувача,

– розповів СЕО компанії Юрій Беневитський.

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Часто українці продають свої товари на Amazon, eBay, etsy. Великим попитом користують національний одяг, українська символіка, декор для дому та крафтові товари. Строк доставки у США складає від 10 днів, можна вказувати будь-яку адресу на території країни.

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