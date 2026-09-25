Податки можуть зрости через війну: чи допоможе бізнесу підвищення ПДВ до 21%

Кабінет Міністрів у проєкті Державного бюджету на 2027 рік передбачив 58,7 мільярда гривень на страхування бізнесу та компенсації за наслідки російських атак. Серед можливих джерел формування цього ресурсу уряд називає, зокрема, підвищення ставки ПДВ із 20% до 21%.

Чому підвищення ПДВ складне питання

Станом на зараз рішення про збільшення ПДВ ще не ухвалене, і наповнення фонду для страхування воєнних ризиків через податки має багато нюансів, пояснила у коментарі 24 Каналу податкова адвокатка ЮК "Приходько та партнери" Юлія Панасюк.

За її словами, уряд не може запровадити нову ставку простою постановою. Адже стандартна ставка ПДВ встановлена Податковим кодексом, а зміни до податкового законодавства має ухвалити Верховна Рада.

Є і проблема з принципом стабільності податкового законодавства. Податковий кодекс передбачає, що зміни до податків мають вноситися не пізніше ніж за шість місяців до початку нового бюджетного періоду.

Якщо ставка 21% має діяти вже з 1 січня 2027 року, шестимісячний строк очевидно вже минув,

– пояснює Панасюк.

Водночас Верховний Суд уже зазначав, що саме по собі порушення шестимісячного принципу стабільності не скасовує дію ухваленого закону.

Адвокатка наголошує, що для самих підприємців підвищення ПДВ також не означатиме автоматичної втрати 1% доходу, адже він є непрямим податком.

Однак зміна ставки все одно може вплинути на бізнес через:

кінцеві ціни;

оборотний капітал;

попит;

та необхідність переглядати договори.

Що бізнес може отримати від нової системи

Разом з тим додаткові кошти з бюджету на покриття воєнних ризиків матимуть велике значення для бізнесу. Мінекономіки вже представило модель майбутнього механізму. Йдеться про фонд орієнтовним обсягом 3 – 4 мільярди доларів.

приблизно 1 мільярд планують сформувати за рахунок державного ресурсу;

ще 2 – 3 мільярди – залучити від міжнародних партнерів.

Однак Україна вже має державний механізм компенсації воєнних ризиків, який працює з 1 січня 2026 року.

Новий фонд фактично має масштабувати цю систему – від нинішніх компенсацій у десятках мільйонів гривень до покриття першого збитку в розмірі до 10 мільйонів доларів.

Працюючий механізм страхування може дозволити підприємству після удару не чекати окремого політичного чи бюджетного рішення про допомогу, а отримати компенсацію за заздалегідь визначеними правилами,

– зауважила Панасюк.

До того ж наявність передбачуваного страхового покриття може впливати і на можливість підприємств залучати кредити та інвестиції.

Водночас, наголошує Панасюк, ключовим питанням для підприємців буде не сама ставка ПДВ, а те, як саме працюватиме страховий механізм.

Для бізнесу визначальним буде не лише питання, чи становитиме ПДВ 20% або 21%, а те, який обсяг реального страхового захисту буде створений за рахунок додаткового податкового ресурсу,

– упевнена адвокатка.

Зокрема, мають бути чітко визначені:

підприємства, які зможуть отримати покриття;

перелік активів, що страхуються;

правила оцінки збитків;

та порядок виплат й оскарження відмов.

Не менш важливими будуть контроль за коштами фонду, незалежний аудит і розподіл ризиків між державою, приватними страховиками та міжнародними перестраховиками.

Експертка підкреслює, що для бізнесу вкрай важливим залишиться те, чи буде захист держави достатньо великим, передбачуваним і доступним, щоб реально допомагати підприємствам відновлюватися після атак.

Нагадаємо, можливе підвищення ПДВ вже заклали у державний бюджет на 2027 рік, який підтримав Кабінет міністрів.