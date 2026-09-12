Податки ФОП без доходу у 2026 році: що потрібно сплачувати зараз

Якщо ФОП протягом певного періоду не отримував доходу, це не завжди означає повну відсутність податкових зобов'язань. Все залежить від системи оподаткування, адже для одних підприємців частина платежів прив'язана до доходу, а для інших є фіксованою.

Які податки сплачують ФОП на єдиному податку без доходу

Для підприємців на першій та другій групах єдиного податку відсутність доходу не скасовує основних платежів, пише Державна податкова служба України. У 2026 році вони сплачують єдиний податок, військовий збір та ЄСВ за себе.

Максимальна ставка єдиного податку для ФОП 1 групи у 2026 році становить 332,80 гривні на місяць, а для 2 групи – 1 729,40 гривні. Водночас конкретну ставку єдиного податку для 1 та 2 груп встановлює місцева влада, тому вона може бути нижчою за максимальну.

Окремо підприємці 1 та 2 груп мають сплачувати військовий збір – 864,70 гривні на місяць. Його ставка у 2026 році становить 10% від мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня.

Ще один обов'язковий платіж – єдиний соціальний внесок. Мінімальний страховий внесок у 2026 році становить 1 902,34 гривні на місяць, або 5 707,02 гривні за квартал. Для ФОП на спрощеній системі ЄСВ за себе є обов'язковим незалежно від факту отримання доходу, якщо підприємець не має законних підстав для звільнення.

Для третьої групи ситуація інша. Єдиний податок становить 5% доходу або 3% для платників ПДВ, а військовий збір – 1% доходу, тому за повної відсутності доходу ці два платежі фактично не виникають. Водночас мінімальний ЄСВ за себе для ФОП 3 групи у 2026 році становить 1 902,34 гривні на місяць.

Водночас існують винятки щодо ЄСВ. Зокрема, від сплати за себе можуть бути звільнені ФОП, які отримують пенсію за віком або за вислугу років, є особами з інвалідністю та отримують пенсію чи соціальну допомогу. Також ФОП може не сплачувати ЄСВ за місяці, за які роботодавець уже сплатив за нього внесок не менше мінімального страхового.

Що платить ФОП на загальній системі, якщо заробітку не було

Для підприємця на загальній системі відсутність доходу має суттєве значення. Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір розраховуються з отриманого підприємницького доходу, тому якщо такого доходу немає, відповідної бази для їх нарахування також немає. ДПС зазначає, що у 2026 році для загальної системи ставка ПДФО становить 18%, а військового збору – 5% доходу.

Із ЄСВ ситуація для такого підприємця принципово відрізняється від спрощеної системи. Якщо ФОП на загальній системі не отримував доходу, він має право самостійно визначити базу для нарахування ЄСВ або не сплачувати внесок за відповідний період. Тобто за відсутності підприємницького доходу мінімальний внесок для нього не є безумовно обов'язковим.

Це означає, що підприємець на загальній системі без доходу зазвичай не сплачує ПДФО та військовий збір із підприємницької діяльності, а ЄСВ може не сплачувати добровільно, якщо немає іншої підстави для його обов'язкової сплати.

Водночас варто пам'ятати про звітність. ДПС пояснює, що якщо ФОП на загальній системі не здійснював діяльність, не отримував підприємницького доходу і не має інших доходів з України чи з-за кордону, обов'язок подавати декларацію про майновий стан і доходи за такий період не виникає. Якщо ж інші доходи були, декларацію подавати потрібно.

Для ФОП на єдиному податку правила звітності також залежать від групи. Зокрема, підприємці 1 – 3 груп подають річну декларацію незалежно від того, чи отримували дохід, хоча для ФОП 3 групи за відсутності доходів та об'єктів декларування протягом відповідних кварталів окрема квартальна декларація не подається.

Таким чином, сам факт "нульового" доходу не означає, що ФОП автоматично звільняється від усіх платежів. Передусім потрібно визначити групу та систему оподаткування, а вже потім перевірити, які саме податки та внески залишаються обов'язковими.