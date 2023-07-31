Приватизація йде повним ходом: скільки мільйонів заробили за минулий тиждень

Фонд держмайна активно проводить приватизаційні аукціони. Вони користуються неабиякою популярністю, що приносить в казну держави мільйони гривень.

Минулий тиждень державних аукціонів пройшов доволі "спекотно". На торгах вдалося виручити десятки мільйонів гривень.

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Успішний тиждень аукціонів

Як повідомили у Фонді держмайна, з 17 по 21 липня сума переможних ставок приватизаційних аукціонів склала 37,6 мільйона гривень. Загалом було проведено 8 аукціонів, в яких взяли участь понад 40 учасників. Завдяки конкуренції початкова ціна активів уході торгів зросла у 24 рази.

Найбільший попит мала приватизація нерухомості. Серед активів були об'єкти у Львівській, Кіровоградській та Чернігівській областях. Також "з молотка" продали адмінбудівлі у Рівненській та Миколаївській областях.

Найбільше учасників змагалося за комплекс будівель з теплицями на Львівщині. Стартова ціна складала 2 тисячі гривень. В результаті конкуренції 15 учасників об'єкт продали за 25 мільйонів гривень.

31 серпня та 1 липня Фонд держмайна проведе 16 приватизаційних аукціонів. Серед найбільших об'єктів продажу будуть Новосілківський спиртзавод, Нігинський кар’єр, державні пакети акцій АТ "Смоли" та АТ "Укрнафтопродукт", а також Полтавський комбінат хлібопродуктів.