Зазнали збитків у 112 мільйонів гривень: підприємці мають претензії до Rozetka

Для десятків продавців, які працювали через Rozetka Fulfillment, ситуація обернулася серйозними фінансовими проблемами. Ініціативна група з 44 підприємців, які разом оцінюють свої втрати приблизно у 112 мільйонів гривень, вимагає від маркетплейсу переглянути запропоновані умови підтримки.

Що продавці вимагають від Rozetka

Для частини продавців знищене майно унаслідок масштабної атаки Росії на бізнес становило основну частину їхнього товарного запасу та вкладених у бізнес коштів, пише Dilo.ua.

Наразі компанія пропонує постраждалим продавцям 30% знижки на частину послуг. Проте підприємці вважають таку компенсацію недостатньою та вимагають збільшити її до 50%, розповів координатор ініціативної групи постраждалих продавців Rozetka Fulfillment Ярослав Рачок.

За його словами, лише 44 магазини з ініціативної групи оцінюють сукупні збитки у 112 мільйонів гривень. Він навів і приклад власного сімейного бізнесу, який втратив близько 9 мільйонів.

Для багатьох це це був майже весь товарний запас і кошти, роками вкладені у власну справу. Мій сімейний бізнес втратив близько 9 мільйонів гривень, а щомісячний оборот впав у шість разів – з 3 мільйонів до 500 тисяч. При цьому з 3 мільйонів гривень обороту Rozetka забирала близько 1 мільйон за комісії та рекламу. Запропонована знижка 30% покриватиме наші збитки років 10, що з урахуванням інфляції не компенсує й половини,

– каже Рачок.

Чому продавці не встигли забрати товар

Окремою претензією підприємців стали умови, за яких вони намагалися завчасно вивезти товари зі складу.

За словами Рачка, процедура була ускладнена бюрократичними вимогами маркетплейсу: черга на вивезення товару, як стверджує координатор ініціативної групи, могла становити близько двох тижнів.

При цьому, за його словами, пришвидшити процес Rozetka не погоджувалася, посилаючись на вихідні дні. Ще одна претензія стосується комунікації представників компанії з продавцями:

Як розповідає Рачок, спочатку в чатах партнерам нібито повідомляли про можливість компенсації втрат, пов'язаних із воєнними ризиками.

Згодом ці заяви були відкликані. Представники компанії повідомили, що "формують нову позицію керівництва".

Наразі підприємці направили Rozetka колективну претензію з вимогою збільшити знижку на всі послуги до 50% і прив'язати її термін до суми збитків кожного продавця. У разі відмови бізнес готуватиме позови до суду.

Нагадаємо, що склад Rozetka у Броварах зазнав атаки Росії, про що стало відомо 5 серпня. Він був одним із ключових об'єктів компанії з понад 1 000 співробітників.

Знищений об'єкт відкрили у 2017 році. Масштаби центру були значними: він міг обробляти понад 100 тисяч замовлень на день. За словами співвласників Rozetka, після російського удару об'єкт не підлягає відновленню.