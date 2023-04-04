Що буде з ФОП після скасування пільг на оподаткування

Скасувати податкові пільги для фізосіб-підприємців можуть уже з 1 липня. Чим ближче до цієї дати, тим частіше в підприємців виникають питання щодо того, що буде, коли це все ж таки станеться.

Податковий та юридичний експерт Наталія Хайкалова розповідає, як стикнулась з тим, що її клієнти побоюються скасування пільг, адже не хочуть автоматичного переведення на загальну систему оподаткування.

Цікаво ФОПам приготуватися: коли скасують пільгові 2% оподаткування

Вже 7 клієнт звертається до мене «у шоковому стані», бо десь прочитав, що після скасування дії спецгрупи його в обов’язковому порядку переведуть на ФОП на загальній системі оподаткування, а не так, як обіцяли на 3 групу 5%,

– написала вона у LinkedIn.

Чи варто боятися переходу на загальну систему

За словами експертки, у законі немає згадки про те, що після скасування дії спецгрупи когось будуть переводити на загальну систему оподаткування. Натомість, там вказано, що у разі скасування спецгрупи ФОП повертається на ту систему оподаткування, на якій він був до переходу на 2%.

Тобто, якщо до повномасштабного вторгнення ви працювали на спрощеній системі за ставкою 5% і не перевищили ліміт, то після відміни пільги все повернеться як було,

– зазначає Наталія Хайкалова.

Перехід на загальну систему оподаткування може відбутися якщо ФОП перевищив ліміт у 7 818 900 гривень доходу за рік. У такому випадку він втрачає статус спрощенця і переходить на загальну систему оподаткування.

Що відбудеться у разі ухвалення законопроєкту: