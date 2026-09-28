Кожна п'ята пачка поза законом: нелегальні сигарети в Україні побили всі рекорди

Нелегальний сегмент тютюнового ринку в Україні продовжує зростати: у липні його частка досягла 21,6%. Разом із цим збільшуються й потенційні втрати бюджету, які Kantar оцінює вже у десятки мільярдів гривень на рік.

Нелегальний ринок сигарет знову зріс

У липні 2026 року частка нелегальної тютюнової продукції в Україні становила 21,6%. Це найвищий показник за останні два роки, за даними дослідження Kantar Ukraine.

Для порівняння:

у лютому показник становив 17,6%;

у квітні зріс до 19,8%;

у липні досяг уже 21,6%.

Основною причиною нового стрибка стала не підроблена продукція, а сигарети, які марковані як Duty Free або призначені для експорту, але фактично продаються на українському ринку нелегально.

Їхня частка зросла з 7,8% у квітні до 10,9% у липні. Водночас частка підробленої продукції, зокрема сигарет із фальшивими акцизними марками, навпаки скоротилася з 11,2% до 9,1%.

За оцінкою Kantar, за такого масштабу нелегального ринку держава щороку недоотримує близько 36,4 мільярдів гривень податків. Це також найвища оцінка втрат за останні періоди дослідження.

Яка продукція потрапляє в нелегальний обіг і де продають нелегальні сигарети

37% усього контрафакту становлять сигарети локальних виробників із підробленими акцизними марками. За маркуванням на упаковці, найбільша частка такої продукції припадає на Marshall Finest Tobacco (United Tobacco) / VK Tobacco FZE. Ще одна значна категорія – сигарети з позначкою Duty Free.

У сегменті продукції, маркованої написом Duty Free або призначеної для експорту та нелегально реалізованої в Україні, 57% сигарет, як зазначено на упаковці, вироблено Винниківською тютюновою фабрикою, ще 41% – Marshall Finest Tobacco,

– сказано у публікації.

У цій категорії найчастіше зустрічаються марки Compliment, Marshall, Manchester, Urta, Lifa та Brut.

Основними каналами збуту залишаються звичайні торгові точки. Саме через кіоски та магазини проходить близько двох третин нелегальної тютюнової продукції. За даними дослідження:

39% припадає на кіоски; 27% – на магазини; 14% – на відкриті ринки; 13% – на вуличних торговців.

Ринок сигарет в Україні / інфографіка Kantar

Що це означає для бюджету та бізнесу

Зростання тіньового сегмента означає не лише втрати податків для держави. Для легального бізнесу це також створює нерівні умови конкуренції, адже нелегальна продукція продається без сплати повного податкового навантаження.

Результати дослідження також прокоментував глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Якими б яскравими не були твої презентації зі "здобутками в детінізації", якими б захоплюючими не були відео з обшуків, результат – це цифри недонадходжень до державного бюджету, які істотно зросли порівняно з цифрами злочинного старого БЕБ у 2024-му. Нагадаю, тоді тінь становила 12,6%, зараз – 21,6%,

– каже нардеп.



До слова, алкоголь і сигарети хочуть взяти під контроль й запровадити еАкциз. Проте зараз бізнес наполягає, що рішення потрібно відкласти – асоціації закликають парламент включити до порядку денного законопроєкт №15532 та якнайшвидше його ухвалити.

Якщо законопроєкт підтримають, новою датою запуску стане 1 липня 2027 року. Наразі представники бізнесу вважають такий термін необхідним, щоб учасники ринку могли нормально підготуватися до переходу на нову систему.