Exor, яка контролює Ferrari, хоче викупити власні акції на 1 мільярд євро

Компанія Exor з Нідерландів хоче повернути собі частину акцій. Для цього вона готова інвестувати солідні гроші вже найближчим часом.

Exor знову розпочала програму викупу власних акцій. Цього разу йдеться про папери на суму в 1 мільярд доларів. Тендерна пропозиція складає 750 мільйонів євро, дедлайн – 10 жовтня.

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Верхня межа акції встановлена тендером на рівні 87,17 євро. За підрахунками аналітиків, папери вдасться викупити за ціною від 3% знижки до 10% премії. Йдеться про середню ціну в період, коли буде проводитися тендер.

Поточна вартість Exor надає привабливу можливість інвестувати у власні компанії шляхом викупу акцій,

– йдеться у заяві Exor.

У середу акції Exor трималися на рівні 81,56 євро. Також у компанії додали, що решту акцій планують викупити вже впродовж наступних 12 місяців.

Чим володіє Exor

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Контрольний акціонер Giovanni Agnelli BV об'єднує 100 акціонерів – це приблизно 200 живих нащадків Джованні Аньєллі, який заснував Fiat. Fiat контролює Ferrari, CNH Industrial і є найбільшим акціонером Stellantis.

Інвестиції Exor охоплюють різні сфери: медіа, моду, виробництво товарів, охорону здоров, технології. Вартість активів компанії складає 34,2 мільярда євро. У першому півріччі 2023 року Exor вдалося заробити понад 2 мільярди євро.