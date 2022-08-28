Як вигідно купити франшизу: корисні поради

Франшиза – це не лише інвестиція та можливість почати власний бізнес, але й ризики. Що варто знати про світ франчайзингу та, як визначити, яка підійде саме вам, читайте далі.

Аби купівля франшизи перетворилась у вигідний бізнес, перш за все варто обдумати три найважливіших фактори: обсяг капіталу, який ви можете інвестувати, ваша толерантність до ризиків та розмір кредиту, який ви можете отримати.

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Визначте, що вам цікаво

Однією з найпоширеніших помилок під час вибору франшизи є невизначеність. Часто підприємці уявлення не мають, якою галуззю чи системою бізнесу вони хочуть займатися. Тож, аби уникнути непорозумінь та складнощів з концепцією бізнес-плану, ідеєю продукту, варто дослухатись до таких порад:

напишіть загальні риси типів бізнесу та галузей, з якими ви б хотіли мати справу;

дайте собі чесну відповідь на запитання, чи приноситиме вам задоволення такий бізнес;

далі складіть список усіх ймовірних партнерів за франшизою, до слова, для цього є спеціальні онлайн-портали франчайзингу, які можуть полегшити пошуки;

перегляньте список франшиз, який ви склали та відфільтруйте його ще раз за власними критеріями;

не піддавайтеся емоціям, реагуючи на певний продукт. Коли ви купуєте франшизу, ви купуєте не бургер, піч для рогаликів чи віртуальну гру – ви інвестуєте в бізнес-систему, у франчайзера, в історію його успіху, його маркетингову систему.

Підійдіть до питання ґрунтовно

Як тільки ви зрозумієте, що дійсно хочете інвестувати в бізнес-систему, а не просто у романтичну ідею стати підприємцем та володіти власним бізнесом, варто ґрунтовно дослідити варіанти можливих франшиз, звернувшись по допомогу до спеціалістів.

Додаткову інформацію про франшизу ви можете отримати у:

Франчайзингових брокерів (франчайзингових консультантів). Їх робота полягає в тому, щоб знайти відповідну франшизу для франчайзі. Вони познайомлять вас з типами франшиз, проконсультують як прийняти правильне рішення, можуть допомогти скоротити список претендентів на купівлю, а також, що не мало важливо, – дадуть контакти продавців франшиз. Торгово-промислові виставки. Відвідайте виставку, день відкритих дверей, конференцію чи семінари тої галузі бізнесу, яка вас цікавить. Це чудова можливість, аби познайомитись особисто з представниками бізнесів, що продають франшизи, ознайомитися з їх концепцією тощо. Безпосередньо франчайзера. Така інформація з перших вуст, один з найкращих і найнадійніших джерел інформації про франчайзингову компанію. Зазвичай, власник зможе надати вам велику кількість матеріалів про моделі франшизи в компанії, загальну інформацію, рекламні матеріали, посилання на відгуки франчайзі.

Дізнайтесь більше про майбутніх конкурентів

Також, щоб дізнатись більше про франшизу, яка вас цікавить, варто дослідити її репутацію. Ви можете пошукати в інтернеті детальну інформацію про будь-яку компанію, яку ви розглядаєте, як свій майбутній бізнес. Але пам'ятайте, що блоги та сайти оглядів можуть розміщати не завжди достовірну інформацію.

Щоб ще більше дізнатись про франшизу, яку розглядаєте для інвестицій, відвідайте своїх майбутніх конкурентів. Поспілкуйтесь там з персоналом, з відвідувачами. Наприклад, якщо це франшиза закладу, то зверніть увагу, чи у всіх франшизах однакове меню, ціни, послуги чи загалом працюють вони однаково.

Останній крок – зробіть вибір

На останньому етапі, перед прийняттям остаточного рішення, у вас може залишитися кілька варіантів для покупки франшизи. Щоб вибрати один з них, порівняйте їх за такими параметрами:

масштаб франчайзера;

вік франчайзингової системи;

сила управлінської команди;

фінансова стійкість франчайзера;

конкурентний характер ринку;

ваша оцінка.

Пам'ятайте, що жоден фактор, чи порада не гарантує однозначний успіх. Проте, якщо бізнес на ринку довгий час, скоріш за все він вдосконалив свої операційні системи. Одночасно, якщо цей бізнес більш масштабний – він економічно стабільніший, та краще впізнаваний завдяки більшому рекламному бюджету.

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