Яка нині середня заробітна платня в Україні
Джерело:"Мінфін"
Середня зарплата українців поступово зростає як у номінальному, так і в реальному вимірі. Згідно з проєктом держбюджету, середня зарплата в Україні протягом 2024 року зросте до 21 809 гривень.
Яка нині середня зарплата в Україні
Реальна середня місячна зарплата до кінця року збільшиться майже на 8,5%. Це зростання обумовлене нижчим рівнем споживчої інфляції, ніж передбачалося раніше.
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Зауважте! Держстат повідомив, що лише у першому кварталі 2024 року середня заробітна плата в Україні зросла на 22,5%. У березні цього року вона досягла 18 903 гривень.
На цей час, за даними Work.ua, середня зарплата в Україні становить 21 500 гривень. А згідно з інформацією Пенсійного фонду, у червні 2024 року середня зарплата в Україні становила 18 806 гривень.
Як зміниться середня зарплата
Кабмін затвердив прогнозовані показники середньої зарплати на найближчі роки:
- У 2025 році середня заробітна плата повинна досягти 25 732 гривень;
- У 2026 році вона має скласти 30 260 гривень.