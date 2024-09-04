Яка нині середня заробітна платня в Україні

Середня зарплата українців поступово зростає як у номінальному, так і в реальному вимірі. Згідно з проєктом держбюджету, середня зарплата в Україні протягом 2024 року зросте до 21 809 гривень.

Яка нині середня зарплата в Україні

Реальна середня місячна зарплата до кінця року збільшиться майже на 8,5%. Це зростання обумовлене нижчим рівнем споживчої інфляції, ніж передбачалося раніше.

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Зауважте! Держстат повідомив, що лише у першому кварталі 2024 року середня заробітна плата в Україні зросла на 22,5%. У березні цього року вона досягла 18 903 гривень.

На цей час, за даними Work.ua, середня зарплата в Україні становить 21 500 гривень. А згідно з інформацією Пенсійного фонду, у червні 2024 року середня зарплата в Україні становила 18 806 гривень.

Як зміниться середня зарплата

Кабмін затвердив прогнозовані показники середньої зарплати на найближчі роки: