Скільки можна заробити на YouTube, якщо ти з України

Український YouTube може приносити автору гроші не лише за рекламу, а й через YouTube Premium, спонсорство та інші інструменти платформи. Водночас сума залежить від кількості переглядів, тематики каналу та того, з яких країн приходить аудиторія.

Скільки YouTube платить за перегляди в Україні

Перш за все варто розібратися з головним міфом: YouTube не платить фіксовану суму за кожен перегляд відео, розповідає довідка Google. Дохід формується з рекламних показів та інших джерел, а тому однакова кількість переглядів на двох різних каналах може приносити авторам зовсім різні суми.

Для оцінки доходу часто використовують показник RPM (Revenue per Mille) – фактичний дохід автора на 1 000 переглядів після врахування частки платформи. На нього впливають тематика відео, географія глядачів, сезонність рекламного ринку, тривалість роликів та кількість переглядів, які реально монетизуються.

За оцінкою сервісів, які аналізують український YouTube, типовий RPM для аудиторії з України у 2026 році може становити приблизно 0,4 – 1,2 долара за 1 000 переглядів. Це означає орієнтовно 40 – 120 доларів за 100 тисяч переглядів лише від рекламної монетизації. Водночас ці цифри не є гарантованими: в окремих нішах та за іншої географії аудиторії показник може бути значно вищим.

Наприклад, за умовного RPM у 1 долар канал із 100 тисячами переглядів може отримати близько 100 доларів, а з 1 мільйона переглядів – близько 1 000 доларів. Якщо ж RPM становить 0,5 долара, ті самі 1 мільйон переглядів принесуть близько 500 доларів.

Важливо: це не означає, що автор гарантовано отримає саме таку суму. RPM може суттєво змінюватися від місяця до місяця.

Ще один важливий фактор – мова та географія глядачів. Якщо український канал дивляться переважно користувачі з України, рекламні ставки можуть бути нижчими, ніж для аудиторії зі США, Канади, Великої Британії чи інших ринків із дорожчою рекламою.

Також суттєво відрізняється дохід залежно від тематики. Фінанси, бізнес, технології та професійна освіта можуть бути привабливішими для рекламодавців, ніж частина розважального контенту. Тому два канали з однаковими 100 тисячами переглядів можуть мати різний RPM.

Окремо варто враховувати Shorts. Для коротких відео діє інша модель розподілу доходу: YouTube виплачує партнерам 45% від суми, розподіленої на основі їхньої частки переглядів у Shorts. Для звичайних відео на сторінці перегляду частка автора становить 55% чистого доходу від реклами.

Які умови потрібні для монетизації та як збільшити дохід

Щоб отримувати рекламний дохід від звичайних відео, канал має відповідати вимогам Партнерської програми YouTube. Зокрема, потрібно мати 1 000 підписників і або 4 000 дійсних годин перегляду довгих відео за останні 12 місяців, або 10 мільйонів дійсних переглядів Shorts за останні 90 днів.

Водночас YouTube передбачає і нижчий поріг для доступу до окремих функцій монетизації. Від 500 підписників, трьох завантажених за останні 90 днів відео та 3 000 годин перегляду довгих відео або 3 мільйонів переглядів Shorts можна отримати доступ до частини інструментів, зокрема функцій підтримки від глядачів, якщо вони доступні в конкретній країні.

Проте кількість підписників сама по собі не визначає заробіток. Канал зі 100 тисячами підписників може заробляти менше, ніж канал із 30 тисячами, якщо другий має вищу активність аудиторії, дорожчу для рекламодавців тематику або більшу частку глядачів із країн із високими рекламними ставками.

Для українського автора один зі способів збільшити потенційний дохід – працювати не лише на локальну аудиторію. Англомовний або іншомовний контент, який збирає перегляди на ринках із вищою рекламною вартістю, потенційно може мати значно більший RPM. Водночас це означає і вищу конкуренцію.

Не варто обмежуватися лише рекламою YouTube. Платформа дозволяє заробляти також на YouTube Premium, спонсорстві, суперчатах, суперподяках, підписках та інших функціях. За даними YouTube, автори отримують 70% чистого доходу від спонсорства, Суперчату, супернаклейок і суперподяк, якщо відповідні функції доступні та підключені.

Для великого каналу додатковими джерелами можуть стати рекламні інтеграції безпосередньо з брендами, партнерські посилання, продаж власних товарів або послуг. У такому випадку дохід уже не залежить безпосередньо від RPM YouTube.

Тому умовний канал із 1 мільйоном переглядів на місяць може отримувати від реклами YouTube від кількох сотень до кількох тисяч доларів залежно від аудиторії та тематики, а з комерційними інтеграціями його загальний дохід може бути ще вищим. Але сприймати ці цифри як гарантований заробіток не варто.

У підсумку для українського автора головне – не сама кількість переглядів, а якість і географія аудиторії, тематика каналу та кількість джерел монетизації. Саме тому YouTube може бути як додатковим заробітком у кілька десятків доларів, так і повноцінним бізнесом із доходом у тисячі доларів на місяць.