Росія не може дочекатися грошей від "друзів" Путіна: країни перестали платити бізнесу

Російський бізнес дедалі частіше стикається із затримками платежів від компаній із країн, які Москва вважає "дружніми". На тлі посилення санкцій та проблем із міжнародними розрахунками заборгованість іноземних контрагентів перед російськими компаніями вже наблизилася до 1 трильйона рублів.

Борги перед Росією зросли більш ніж на 40%

За даними Росстату, на червень 2026 року заборгованість іноземних організацій перед російським бізнесом досягла рекордних 967 мільярдів рублів, пише The Moscow Times.

За рік цей показник зріс більш ніж на 40%. Найбільше російським компаніям заборгували підприємства з країн СНД:

Казахстан – 401,3 мільярд рублів; Білорусь – 327,3 мільярдів рублів; Узбекистан – 81,7 мільярд рублів.

Санкції та конкуренція ускладнили ситуацію

Однією з головних причин зростання боргів стали проблеми з проведенням платежів. Після посилення санкцій США банки країн СНД почали проводити додаткові перевірки операцій, пояснив засновник групи компаній "Інсек" та член генради "Ділової Росії" Олексій Бегаєв.

За його словами, через обмеження на прямі транзакції між компаніями стало більше платіжних маршрутів. У результаті гроші можуть проходити довший шлях, а оплата за вже поставлені товари затримується на кілька місяців.

Для російських експортерів це створює додаткові фінансові ризики, адже товар уже відправлений, а кошти за нього компанія ще не отримала.

Є й інша причина, яка впливає на ситуацію. Начальник аналітичного відділу інвесткомпанії Ріком-Траст Олег Абелев пов'язує зростання боргів із посиленням конкуренції з боку Китаю та Туреччини:

Щоб не втрачати клієнтів, російські компанії змушені погоджуватися на довші відстрочки платежів.

Це означає, що покупець отримує більше часу для розрахунку, тоді як продавець фактично кредитує свого контрагента.

Особливо чутливою така ситуація може бути для компаній, які сильно залежать від окремих іноземних клієнтів.

За словами Абелева, втрата навіть одного покупця на "дружньому" ринку може стати критичною для бізнесу.

Які товари Росія продає "дружнім" країнам

Основу торгівлі Росії з такими державами становлять великі промислові та сировинні галузі. За словами Олега Абелева, йдеться передусім про:

паливно-енергетичний комплекс;

чорну та кольорову металургію;

виробництво добрив;

харчову промисловість.

Тому затримки платежів можуть впливати не лише на окремі компанії, а й на цілі ланцюги постачання.



