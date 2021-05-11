Творець логотипу Chupa Chups та химерних картин: найцікавіше про легендарного Сальвадора Далі

Сальвадор Далі – дивакуватий геній XX століття, митець-сюрреаліст. Він знаний на весь світ не тільки своїми творчими здобутками, а й епатажною поведінкою.

Народження генія

Сальвадор Далі з'явився на світ 11 травня 1904 року в Іспанії – у містечку Фігерасі в сім'ї заможного нотаріуса. З дитинства він поводив себе дивно, примхливо і дуже часто впадав у істерику.

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"Мені дозволяли робити усе, що заманеться. До 8 років я пісявся у ліжко просто тому, що мене це розважало. Я був у домі абсолютним монархом. Мені наввипередки догоджали. Батько й мати молилися на мене", – розповідав Далі.

За погану поведінку хлопця навіть вигнали з католицької школи. Попри це, він зумів успішно скласти іспити та вступити до інституту.

Талант Сальвадора до малювання з'явився у досить юному віці. Уже в 4-річному віці він, з дивною для такої маленької дитини старанністю, намагався малювати. Першу свою картину Сальвадор Далі намалював, коли йому було 6 років.



Сальвадор Далі у дитинстві / Скриншот з відео

Навчання в академії

Згодом Далі-старший відправив сина вчитися до Мадрида в Академію витончених мистецтв. На екзамені – за 6 днів – Сальвадор мав здати вступний малюнок.

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На середині роботи наглядачеві картина здалася замалою. Далі двічі перемальовував роботу, дражнячи батька можливою ганьбою, і врешті зробив малюнок ще менший. Попри порушення правил, журі прийняло його роботу, тому що вона була дійсно досконалою.

В Академії однолітки вважали Далі відлюдкуватим диваком, який незвично одягається.

Ніщо так не відрізнялося від їхніх чепуристих англійських костюмів, як мої велюрові куртки, моя краватка, зав'язана бантом, мої шкарпетки-обмотки. Вони стриглися дуже коротко, я ж відпускав волосся довге, як у дівчат,

– казав Далі.

Знайомство з Пікассо

Згодом Далі вирішив поїхати до Парижа, де познайомився з художником Пабло Пікассо. Під його впливом, намагаючись знайти власний стиль, в кінці 1920-х років Сальвадор створив низку робіт.

Також разом з режисером Луїсом Бунюелем брав участь у створенні сюрреалістичного фільму "Андалузький пес". Сьогодні це вже класика сюрреалізму. Серед кадрів, які шокували найбільше – відома сцена, яку придумав Далі: око людини розрізається навпіл за допомогою леза. Воно, звичайно, було не людським, а мертвої тварини.



Відома сцена, яку придумав Далі / Колаж 24 каналу

Кохання Далі – його Гала

Художник зустрів свою майбутню дружину Галу, коли вона ще була дружиною поета Поля Елюара. Після знайомства з нею Далі наче збожеволів. Його охоплювали напади сміху, він не міг навіть вимовити до неї слова.

Митець назвав її своєю Градивою – на честь героїні роману, яка вилікувала психіку героя. Однак, зблизившись з Сальвадором, Гала продовжувала жити зі своїм чоловіком та заводити попутні стосунки з іншими поетами та художниками.

Далі і Гала неофіційно одружилися, а після смерті Елюара, яка розірвала церковний шлюб Гали і Поля, вони з Далі скріпили свій союз.



Сальвадор Далі і Гала / Фото Vogue

Розрив з батьком

Сальвадор доєднався до групи сюрреалістів, організованої Андре Бретоном. В той самий час відбувався розрив з батьком.

Батько прокляв сина і виставив його за двері через такі речі:

неприязнь сім'ї художника до Гали, пов'язані з цим скандали;

напис, зроблений Далі на одному з полотен – "Іноді я з насолодою плюю на портрет моєї матері".

Існує думка, що провокаційні вчинки художника далеко не завжди варто було розуміти буквально. Ймовірно, він не хотів образити свою матір і навіть не уявляв, до чого це призведе. Можливо, Далі прагнув випробувати серію почуттів і переживань, які стимулював у себе такою блюзнірською витівкою.

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Пізніше, після подорожі в Італію, вражений творами Ренесансу, він схилився до академізму в живописі, правильності людських форм. З початком Другої світової війни Далі разом з Галою поїхали в США, де жили до 1948 року. В американський період художник приступив до циклу картин на релігійну тематику.

Зірка рекламних роликів

У 1965 році Далі вирішив поїхати до Парижа, який йому вдалось підкорити своїми роботами, виставками та епатажними вчинками. Митець знімав короткометражні фільми, робив сюрреалістичні фотографії.

Далі знімався в рекламах, там теж не втрачав можливості самовиразитись. Телеглядачам надовго запам'яталась реклама шоколаду, в якій художник відкушує шматочок плитки, після чого у нього від ейфорії закручуються вуса, і він вигукує, що з'їхав з глузду від цього шоколаду.

Також Далі є автором дизайну обгортки знаменитих льодяників Chupa Chups.



Далі придумав логотип / Фото ChupaChups

Гала була менеджером геніального чоловіка:

просувала його картини;

знаходила покупців;

переконала писати роботи, більш зрозумілі масовому глядачеві.

Наприкінці 1960-х років стосунки між Далі і Галою стали прохолодними. На прохання Гали Далі змушений був купити їй замок, де вона багато часу проводила в товаристві молодих чоловіків.

Смерть Далі

У 1981 році в Сальвадора розвинулась хвороба Паркінсона. Вже у 1982 році померла Гала. Сальвадор прожив ще 7 років, відійшовши у вічність у 85-річному віці.

Художник заповів поховати його так, щоб по могилі могли ходити люди, тому тіло художника було замуроване в підлогу в одній з кімнат театру-музею Далі в місті Фігерас.



Музей у Фігерасі / Фото bluesmaker.livejournal

Всі свої роботи він заповідав Іспанії, адже не мав спадкоємців. Божевільний погляд, неймовірні вуса, химерні картини, які не зрозумієш без контексту, нарцисизм розміром з Всесвіт, жага грошей та визнання – це все про Сальвадора Далі.