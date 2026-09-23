Аграрний експорт зростає: чи чекати українцям дефіциту продуктів через логістику

Осінь принесла вітчизняному бізнесу нові логістичні виклики, які змушують шукати нестандартні шляхи для виживання. Ситуація на ринку залишається напруженою, а ставки для економіки країни зростають з кожним днем.

Що відбувається з агроекспортом України

У вересні українським агровиробникам вдалося суттєво наростити темпи вивезення продукції за кордон порівняно із серпнем. За перші 20 днів місяця обсяг аграрного експорту сягнув 44% від потенційного обсягу, про що повідомляє Мінагрополітики.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час бізнес-діалогу зазначив, що ситуація покращується, але залишається складною. "Бізнес спільно з державою нарощує можливості альтернативної логістики, і ці заходи вже дають результат", – підкреслив урядовець.

Зверніть увагу! Для пересічних споживачів новини є цілком втішними – продовольча безпека України залишається стабільною. На внутрішнє споживання йде лише 25 – 30% вирощеної продукції, тоді як левова частка традиційно орієнтована на зовнішні ринки.

"Дефіциту продуктів чи голоду не буде. Для цього немає жодних підстав", – запевнив Висоцький, додавши, що аграрний сектор продовжить працювати навіть у найскладніших умовах.

Чому альтернативні маршрути б'ють по гаманцю бізнесу

Хоча альтернативними шляхами можна вивезти щонайменше половину необхідного обсягу, це серйозно б'є по рентабельності. Висока вартість перевезень залізницею чи автотранспортом робить експорт частини продукції просто збитковим для фермерів.

Головна загроза для економіки має суто фінансовий характер. За песимістичним сценарієм, якщо повноцінна робота морських портів не відновиться, скорочення експорту може сягнути 30 мільйонів тонн на рік. Це означатиме колосальну втрату до 10 мільярдів доларів валютної виручки, що неминуче вплине на курс гривні та загальну стабільність економіки.

Важливо! Саме тому логістичні труднощі вже змушують аграріїв змінювати плани на майбутнє. Наразі триває посівна озимих культур: ріпаком засіяно близько 1 мільйона гектарів, також продовжується сівба озимої пшениці. Проте головним завданням залишається розблокування портів Великої Одеси, щоб мінімізувати втрати для всієї країни.

Тим часом Україна вперше за 20 сезонів поспіль втратила статус найбільшого світового експортера соняшникової олії. За підсумками 2025/26 маркетингового року перше місце посіла Росія.