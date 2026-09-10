Транспортна пільга для пенсіонерів: який важливий документ дає право на безоплатний проїзд

Загальновідомо, що українці мають право на пільговий проїзд у транспорті. Тобто людина похилого віку може не оплачувати свій квиток.

Який документ дає право на безоплатний проїзд пенсіонерам

Але для використання транспортної пільги літні люди в Україні повинні мати відповідний документ, про який розповідають у Пенсійному фонді України.

Йдеться про пенсійне посвідчення. Це документ, який підтверджує призначення пенсії.

Але існує чимало нюансів. Наприклад, пенсіонери можуть не платити лише у деяких видах транспорту:

трамваях;

автобусах;

тролейбусах;

приміських електричках.

Однак у деякому транспорті все ж доведеться сплачувати за квиток. Наприклад, у міжміських автобусах та потягах.

Проїзд у маршрутках – залежить від населеного пункту. Органи місцевого самоврядування самостійно визначають умови перевезення.

Нагадаємо, що з 1 серпня у Києві якраз змінилися ціни на проїзд у маршрутках. Вартість однієї поїздки становить 20 або 25 гривень.

Крім того, в Києві став доступний новий QR-квиток. Його можна використати в метро, автобусах, трамваях тощо. Його ціна – 60 гривень.