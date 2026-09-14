Правила субсидій: за які покупки та борги скасують допомогу

Уряд визначив чіткий перелік обмежень, порушення щодо яких "закриває доступ" до відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги. Мова йде про дорогі покупки, наявність боргів тощо.

За що саме можуть позбавити допомоги?

Також варто врахувати майновий стан домогосподарства, про що зазначено на сайті Пенсійного фонду України.

Зокрема, виплату не призначать, якщо хтось із членів родини протягом року перед зверненням здійснив покупку на суму понад 100 тисяч гривень. Це стосується придбання нерухомості, автомобілів, цінних паперів чи навіть віртуальних активів.

Також під забороною опинилися операції з купівлі іноземної валюти або банківських металів на суму, що перевищує 50 тисяч гривень.

Які ще існують майнові та боргові ліміти?

Субсидію скасують власникам великого житла:

якщо площа квартири перевищує 130 квадратних метрів;

а приватного будинку – 230 квадратних метрів.

Крім того, допомога не світить тим, хто має на депозитному рахунку понад 100 тисяч гривень або володіє більш ніж одним житловим приміщенням.

Також уповноваженим органом перевіряється наявність простроченої понад три місяці заборгованості з оплати комуналки,

– наголошують у ПФУ.

Якщо сума боргу перевищує 680 гривень, то у призначенні субсидії буде відмовлено.

Аналогічна "санкція" чекає на боржників за аліментами або власників нових авто, з року випуску яких минуло менше, ніж п'ять років.

Як розраховується розмір знижки на комуналку?

Право на фінансову підтримку мають ті родини, чиї витрати на комуналку перевищують встановлений для них обов'язковий платіж. Цей показник розраховується суто індивідуально та напряму залежить від того, скільки заробляє кожен член домогосподарства.

Щоб визначити свій відсоток, потрібно:

середньомісячний дохід на одну особу поділити на розмір прожиткового мінімуму; отриманий результат поділити на 2; а потім помножити на 15%.

Нагадаємо, що житлова субсидія може покривати різні комунальні послуги. Зокрема, оплату за управління будинком, вивезення сміття, розподіл газу тощо.

Зокрема, під час обчислення субсидії, можуть врахувати й перекази з-за кордону. ПФУ може акцентувати на цьому, якщо вважатиме, що перекази є доходом.