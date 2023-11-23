Шопінг у "чорну п'ятницю": лайфхаки й поради, як заощадити

24 листопада в Україні, як і більшості країн, відзначається всесвітній день розпродажів — так звана "чорна п'ятниця". Цього дня в маркетах заведено робити знижки й проводити розпродажі, тож ми зібрали поради, як влаштувати вдалий та справді бюджетний шопінг.

Як підготуватися до шопінгу

По-перше, слід уважно передивитися, що є в шафі, й подумати, чого там бракує. Це допоможе втриматися від імпульсивних покупок і заощадить час під час шопінгу.

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По-друге, треба скласти список необхідних речей. Так ви відчуватимете меншу звабу купити щось просто через "гарні" знижки.

Розрахуйте витрати

Перед походом до магазинів краще спланувати бюджет і подумати, які покупки будуть доцільними, а які — ні. Так ви уникнете незапланованих витрат і визначите, яку суму можете дозволити собі витратити на речі.

Розпродажі: як не витратити все

Якщо маєте намір здійснити якусь дорогу покупку, як-от взуття, верхній одяг чи річ від дорогого бренду, краще накопичити певну суму завчасно.

Часто акції спонукають вас купити щось, що ви не планували. Наприклад, ви заходите в магазин і бачите знижку - 30% на сорочку. Вона має гарний вигляд, і ви розумієте, що, купивши її, заощаджуєте 50-100 гривень. Та щоб зрозуміти, чи дійсно ви заощаджуєте, чи навпаки, більше витрачаєте, поставте собі кілька запитань.

Чи планували ви придбати таку сорочку й чи насправді вона вам потрібна? Якщо відповідь "так", то ви дійсно економите на розпродажі. Однак якщо у вас спочатку не було реальної потреби в покупці, то ви витратили зайві кошти, і про економію вже не йдеться.

Іноді на розпродажах ви витрачаєте більше, ніж мали б заощадити / Фото — Canva

Ходіть на шопінг з компанією

По-перше, шопінг з другом чи подругою — це значно цікавіше, ніж покупки наодинці. З ними можна порадитись щодо вибору речі, а також заощадити на акціях на кшталт "1+1=3" або "50% знижки на другу річ".

Купуючи таку річ з кимось, ви дійсно заощаджуєте і не здійснюєте непотрібну покупку лише заради знижки.

Шопінг з друзями — це не лише цікавіше, а часто й вигідніше | Фото — Canva

Не обмежуйтесь одним магазином

Нерідко програма лояльності або бонуси на накопичувальних картках певних магазинів мотивують вас купити якусь річ саме там. Однак це не завжди буває вигідно. Часто подібна річ в іншому магазині може коштувати дешевше, й навіть буде кращої якості.

Тому не варто обмежувати собі вибір лише в одному магазині. Краще порівняти ціни й асортимент у різних продавців і обрати варіант, який найкраще підходить.

Економте з допомогою кешбеку

Кешбек – доволі ефективний метод економії, який не потребує великих зусиль. Його можна отримувати тільки в магазинах, що є партнерами банку, яким ви користуєтеся для своєї кредитної картки, або лише на визначену групу товарів або послуг.

Тож перед використанням кешбеку важливо перевірити, на які категорії він поширюється. Це можуть бути магазини одягу, аптеки, супермаркети, транспортні послуги, розваги, готелі та інше. У більшості випадків клієнт може самостійно обирати щомісяця, на яку групу товарів чи послуг діятиме кешбек.

Шопінг онлайн

Плануючи шопінг, ви можете заздалегідь визначити потрібну вам категорію для отримання коштів у вигляді кешбеку. Кешбек також може бути доступним під час онлайн-покупок.

Навіть якщо ви любите шопінг у магазинах, варто також дати шанс покупкам в Інтернеті. Єдина проблема такого шопінгу в тому, що ви не можете поміряти одяг перед покупкою.

В такому разі ви можете піти на офлайн шопінг, знайти речі, які сподобаються, а потім почекати знижок на їхніх веб-сайтах. Важливо попередньо визначитися з тим, що ви хочете купити, і використовувати кошик на сайті для зручності під час знижок, наприклад, під час "чорної п'ятниці".

Крім того, практично на всіх сайтах є спеціальний кошик у який ви можете попередньо зберегти речі й потім купити їх під час знижок.

Порівняти ціни

Ви можете скористатися онлайн-ресурсами, щоб порівняти ціни в різних магазинах. Наприклад, можна скористатись пошуковиком по магазинах Lyst. У рядок пошуку вам потрібно буде ввести назву потрібного предмета одягу й далі вже порівняти ціни у різних інтернет-магазинах.

Шопінг онлайн допомагає заощаджувати й порівнювати ціни / Фото — Canva

Головне — якість

Досить часто, намагаючись заощадити, ми обираємо менш якісні товари. Але насправді так ви не заощаджуєте. Важливо звертати увагу на якість і актуальність товару при покупці. Скажімо, худі, яке коштує 500 гривень, може втратити якість матеріалу та насиченість кольору через кілька прань.

Натомість ви можете придбати схоже худі, але втричі дорожче. Спершу ви подумаєте, що переплатили, але якщо ви носили це худі весь рік, а попереднє — всього місяць, то виявиться, що ви насправді заощадили.

При шопінгу важливо звертати увагу не лише на ціну, але і на склад товару та його актуальність. Тому рекомендується обирати класичні базові речі, які залишаються актуальними з часом. Таким чином не виникне потреба купувати нові джинси або пальто лише тому, що попередні вже не в моді.