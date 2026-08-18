Українцям можуть додати роки до стажу: кому пощастить у 2026 році

Для призначення пенсії враховують не лише роки офіційної роботи. У деяких випадках до страхового стажу зараховують і періоди, коли людина не працювала. Це може вплинути на право виходу на пенсію та розмір виплат.

Кому можуть зарахувати додаткові роки

До страхового стажу можуть врахувати періоди догляду за дитиною. Це стосується, зокрема, батьків, які перебували у відповідній відпустці, а також окремих непрацюючих осіб, нагадує Пенсійний фонд.

У 2026 році пенсійне страхування поширюється на кілька категорій людей, які доглядають за дітьми. Зокрема, це стосується осіб, які доглядають за дитиною до одного року та отримують відповідні виплати, а також про батьків, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до трьох років.

Крім того, до цієї категорії належать непрацюючі громадяни, які доглядають за дитиною віком від одного до трьох років. За таких умов відповідний період може бути врахований під час формування страхового стажу людини.

Які документи потрібні

Підтвердження залежить від того, коли саме людина доглядала за дитиною. Періоди до 2004 року можуть підтверджуватися свідоцтвом про народження дитини або її паспортом. В окремих випадках також потрібна довідка органів соціального захисту про отримання відповідної допомоги.

Періоди після 1 січня 2004 року переважно підтверджуються даними персоніфікованого обліку Пенсійного фонду. Якщо інформації недостатньо, можуть знадобитися додаткові документи, зокрема, наказ про надання відпустки для догляду за дитиною.

Чи зарахують ці роки до пільгового стажу

Тут є важливий нюанс. Період догляду за дитиною не означає автоматичного зарахування до всіх видів стажу. У передбачених законом випадках час відпустки може враховуватися у стажі роботи за спеціальністю. За наявності відповідних підстав та підтверджувальних документів окремі періоди також можуть враховуватися під час визначення пільгового стажу.

Тому остаточне рішення залежить від конкретної ситуації людини та документів, які підтверджують період догляду і попередню роботу.

Як це вплине на пенсію

Ми раніше також писали про те, що роки роботи можуть бути важливими насамперед для права на вихід на пенсію. Якщо людині не вистачає кількох років страхового стажу, врахування передбачених законом періодів може допомогти виконати необхідну норму.