До стажу додадуть кілька років: хто може отримати приємний бонус

Дефіцит страхових років більше не є вироком для майбутніх пенсіонерів, адже держава дозволяє перекрити ці прогалини. Деяким громадянам достатньо лише правильно зібрати документи, щоб суттєво наблизити час заслуженого відпочинку.

Кому до стажу додадуть кілька років

В Україні деякі періоди, коли людина офіційно не працювала, все одно можуть бути зараховані до страхового стажу. Зокрема, це стосується часу догляду за дитиною, нагадує Пенсійний фонд України.

У 2026 році українці можуть отримати додаткові роки до страхового стажу за періоди догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Йдеться про час, коли один із батьків перебував у відповідній відпустці або отримував передбачену законодавством допомогу.

Тобто кілька років, протягом яких людина фактично не працювала, у певних випадках все одно можуть врахувати під час визначення права на майбутню пенсію.

Довідково! Важливо не плутати страховий стаж із пільговим або спеціальним. Те, що період догляду за дитиною може бути зарахований до страхового стажу, не означає його автоматичного включення до всіх інших видів стажу. Для цього мають бути окремі законодавчі підстави та відповідні умови.

Які документи потрібні для підтвердження стажу

Все залежить від того, коли саме людина доглядала за дитиною.

Якщо такий період припадає на час до 1 січня 2004 року, його потрібно підтвердити документами. Зокрема, може знадобитися свідоцтво про народження дитини або її паспорт. В окремих випадках також потрібна довідка органів соціального захисту про отримання відповідної допомоги.

Для періодів після 1 січня 2004 року процедура простіша. Необхідні дані здебільшого вже є в системі персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України.

Якщо інформації в реєстрі немає, період догляду за дитиною можна підтвердити, зокрема, документами з місця роботи про надання відпустки для догляду за дитиною.

Скільки стажу потрібно для пенсії в Україні

Як ми писали раніше, додаткові роки страхового стажу можуть мати значення, оскільки вимоги для виходу на пенсію у 60 років поступово зростають. У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. У 2027 році ця вимога становитиме 34 роки, а з 2028 року - 35 років.

Тому майбутнім пенсіонерам варто заздалегідь перевірити, чи всі періоди вже враховані в їхньому страховому стажі. Якщо певні роки догляду за дитиною не відображаються, їх можна підтвердити документами та звернутися до Пенсійного фонду для внесення відповідних відомостей.