1300 гривень до пенсії у листопаді: як українцям терміново оформити доплату

Держава передбачила спеціальний фінансовий бонус для окремих категорій громадян, який допоможе покрити зростаючі витрати на життя. Проте ці кошти не нараховуються автоматично, тому багатьом доведеться самостійно заявити про своє право на допомогу.

Кому призначать нову щомісячну доплату

Мовиться про додаткову виплату у розмірі майже 1 300 гривень, яка розрахована на непрацюючих військових пенсіонерів та осіб з інвалідністю. Головна умова для отримання цих грошей – наявність на утриманні непрацездатних членів родини, про що нагадує Пенсійний фонд.

Розмір цієї надбавки жорстко прив'язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Зауважте! У 2026 році цей показник зріс, тому доплата, яка становить 50% від мінімуму, зараз сягає близько 1 297 гривень на кожного утриманця.

Що потрібно зробити для отримання грошей

Головна пастка української системи соцвиплат полягає у тому, що ця надбавка має заявний характер. Це означає, що гроші не прийдуть на картку самі по собі – вам потрібно особисто звернутися до сервісного центру ПФУ або подати заявку через їхній електронний портал.

Для успішного оформлення доведеться зібрати пакет документів:

паспорт;

ідентифікаційний код;

підтвердження родинних зв'язків;

та довідки про спільне проживання.

Також критично важливо довести, що сам пенсіонер ніде не працює, а член сім'ї дійсно перебуває на його повному утриманні.

Які ще пенсійні програми та рішення ухвалювалися раніше

Нагадаємо, що українська пенсійна система передбачає й інші вузькопрофільні бонуси, які залежать від віку чи статусу. Як вже повідомлялося, пенсіонери віком від 70 років мають право на автоматичну вікову надбавку у розмірі від 300 до 570 гривень, за умови, що їхня загальна пенсія не перевищує 10 340 гривень.

Крім того, існують спеціальні виплати за особливі заслуги перед Україною. Наприклад, чоловіки, які самостійно виховали п'ятьох і більше дітей, також можуть оформити додаткову фінансову допомогу.