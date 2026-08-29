Пенсії зростуть ще на 35%: хто має право на спеціальну щомісячну надбавку

Окремі українські пенсіонери можуть отримувати спеціальну щомісячну надбавку до основної виплати. Розповідаємо, хто має право на додаткові гроші та за яких умов призначають таку доплату.

Хто має право на спеціальну надбавку за виховання дітей

Додаткову грошову допомогу встановлюють відповідно до норм Закону України Про пенсії за особливі заслуги перед Україною. Потрапити до переліку отримувачів можуть багатодітні матері, які народили або усиновили та виховали до шестирічного віку щонайменше п'ятьох дітей, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

У визначених законодавством випадках таку виплату призначають і батькові, якщо саме він займався вихованням дітей. Доплату нараховують додатково до основної пенсії незалежно від її виду: за віком, по інвалідності, за вислугу років чи у зв'язку з втратою годувальника.

Скільки виплачують багатодітним батькам у 2026 році

Розмір надбавки розраховують як відсоток від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, який у 2026 році становить 2 595 гривень. За п'ятьох дітей виплата дорівнює 35% від цього показника, тобто 908 гривень на місяць.

З кожною наступною дитиною сума зростає на один відсоток: за шістьох дітей нараховують 36% (934 гривні), за сімох – 37% (960 гривень), за вісьмох – 38% (986 гривень), за дев'ятьох – 39% (1 012 гривень). Максимальна доплата за десятьох і більше дітей становить 40% прожиткового мінімуму, що дорівнює 1 038 гривням щомісяця.

Оскільки надбавка прив'язана до прожиткового мінімуму, вона не залежить від щорічної березневої індексації пенсій. Сума перераховується автоматично лише у разі зміни державного соціального стандарту для непрацездатних громадян.

Довідково! Закон також передбачає можливість врахування цієї доплати під час призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Якщо на таку пенсію претендує один непрацездатний член сім'ї, йому зараховують 70% від надбавки померлого пенсіонера, а якщо двоє чи більше осіб – 90%.

Що ще відомо про доплати?

Раніше ми також писали про те, що Окремі пенсіонери можуть отримувати доплату за непрацездатних утриманців: така надбавка передбачена, зокрема, для непрацюючих військових пенсіонерів, які утримують непрацездатних членів сім’ї.