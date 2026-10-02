Швейцарія виділяє нову допомогу: підтримають вісім важливих проєктів

У п’ятницю, 2 жовтня, Федеральна рада ухвалила рішення профінансувати вісім проєктів швейцарських компаній. Вони спрямовані на підтримку відновлення України.

Яку допомогу надає Швейцарія

Проєкти було відібрано на конкурсній основі, про що Федеральну раду Швейцарії.

Швейцарія вже фінансує проєкти швейцарських компаній у межах програми співпраці з Україною. Вони спрямовані на підвищення стійкості країни, яка постраждала від війни.

А 2 жовтня Федеральна рада схвалила ще вісім проєктів:

у сферах енергетики; громадського транспорту; водопостачання.

Загальний обсяг фінансування яких становить 135 мільйонів швейцарських франків. Мета цих проєктів – забезпечити Україну швейцарською продукцією та експертизою для задоволення її нагальних потреб.

Проєкти також мають сприяти збереженню та створенню робочих місць, а також підвищенню місцевої кваліфікації завдяки цільовому навчанню та використанню швейцарського досвіду.

Водночас вони дають змогу швейцарським компаніям зміцнити свою діяльність і наявні партнерства в Україні.

Проєкти було відібрано на конкурсній основі: швейцарським компаніям, які мають філії в Україні, запропонували подати проєктні пропозиції з бюджетом від 3 до 30 мільйонів швейцарських франків. Кожна проєктна пропозиція мала відповідати нагальній потребі України у підтримці та передбачала реалізацію безпосередньо компаніями на місцях.

Подані пропозиції оцінювали за низкою критеріїв, заздалегідь узгоджених українською та швейцарською сторонами (зокрема, актуальність, вплив на розвиток, технічна здійсненність, ризики, ефективність використання коштів та "швейцарська складова").

Для відібраних проєктів компанії повинні самостійно профінансувати щонайменше 10% їхньої вартості. Остаточний відбір здійснювали у співпраці з урядом України відповідно до потреб країни.

Нагадаємо, що Швейцарія активно підтримує Україну. У серпні країна розширила обмеження проти країни-агресорки. Берн додав до санкційного списку ще дев'ятьох людей та 45 організацій. Нові санкції набули чинності 11 серпня.

Зокрема, допомогу на відновлення надала Фінляндія. Країна виділила 50 мільйонів євро.