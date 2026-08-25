Світу загрожує нова зернова криза: експорт України та Росії стрімко падає

Світовий ринок зерна опинився під загрозою нової масштабної кризи через атаки на експортну інфраструктуру України та Росії. Загальні відвантаження з обох країн у серпні можуть впасти більше ніж удвічі порівняно з минулорічними показниками.

Експортні потоки під загрозою

Річ у тім, що через українські та російські порти Чорного й Азовського морів проходить близько третини світового експорту пшениці, підрахувало видання The Economist.

У 2022 році атаки Росї на українську портову інфраструктуру вже спричинили різкий стрибок цін на зерно по всьому світу. Тоді ситуацію вдалося частково стабілізувати за посередництва Туреччини, запустивши морський коридор для українського експорту.

Однак тепер ситуація складніша, оскільки проблеми виникли по обидва боки Чорного моря:

Росія після ударів по українських портах почала атакувати торговельні судна, які прямують до них. Через ризики дедалі менше екіпажів готові заходити в небезпечні райони.

Українські дрони фактично заблокували російське судноплавство в Азовському морі, а цього місяця серйозно пошкодили зернові термінали в Новоросійську, через який проходить понад 30% експорту пшениці з Росії.

Рекордне падіння експорту

Як наслідок, експорт України та Росії різко скорочується.

Якщо у серпні минулого року Україна та Росія разом експортували близько 6,3 мільйона тонн пшениці.

То цього серпня сукупні поставки можуть становити лише приблизно 2,5 мільйона тонн.

У разі продовження атак на портову інфраструктуру, обсяги можуть зменшитися ще більше.

Аналітик Rabobank Карлос Мера назвав нинішні перебої з аграрним експортом через Чорне море "найгіршими за всю історію існування регіону як важливого маршруту для світових продовольчих поставок".

Ризики для світового ринку

Обидві країни намагаються знайти альтернативні шляхи для постачання агропродукції на світові ринки. Проте можливості для цього обмежені.

Україна частково компенсує втрати морського експорту за допомогою залізниці та автомобільного транспорту, доставляючи зерно до Дунаю і далі до безпечніших чорноморських портів.

Однак цей маршрут має обмежену пропускну здатність. Додатковою проблемою цього року став низький рівень води на Дунаї.

Росія теж намагається переорієнтувати частину експорту на порти Балтійського та Каспійського морів. Проте ці маршрути навряд чи зможуть повністю покрити втрати чорноморського напрямку.

Зважаючи на ситуацію, аналітики вважають, що про масштабну зернову кризу, як 2022 року, говорити поки зарано. Але якщо перебої з поставками через Чорне море затягнуться, зерно продовжить дорожчати.

Нагадаємо, світові ціни на пшеницю вже піднялися приблизно на 25% від початку року і зросли майже до трирічного максимуму через удари по портовій інфраструктурі Чорного моря.