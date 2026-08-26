Українське зерно знову під загрозою: на Дунаї утворилася черга з 70 суден

Біля Сулінського каналу на Дунаї утворилася величезна черга суден, які хочуть потрапити до українських портів і завантажити зерно. Однак через низку проблем експорт агропродукції з України стикається із серйозними затримками.

Чому утворилася черга із суден

За словами трейдерів та аналітиків, станом на 26 серпня проходу на Дунаї очікують вже близько 70 суден, пише Reuters.

Річ у тім, що пропускні можливості дунайських портів значно нижчі за чорноморські. Зернові вантажі тут конкурують за доступ до портів із пріоритетнішими поставками, зокрема пальним, що уповільнює експорт.

Додаткові труднощі створюють часті повітряні тривоги, під час яких роботу портів повністю призупиняють.

Відтак, на 25 серпня понад 50 суден очікували проходу через Сулінський канал, тоді як у напрямку українських дунайських портів щодня рухалося лише по 5 – 7 суден. Сьогодні черга стала ще більшою.

Для нинішньої ситуації це справді серйозна проблема. Сьогодні близько 70 суден очікують на рейді Суліни. Наразі реальна пропускна спроможність Сулінського каналу для суден, що прямують до українських портів, становить лише два-три судна на добу. Це дуже мало,

– пояснила менеджерка Avalon Shipping Катерина Кононенко.

Ситуація може погіршитися ще більше, якщо через несприятливу погоду Сулінський канал, як очікується, можуть закрити приблизно на два дні.

Чому Україна використовує порти Дунаю

Після того як російські атаки фактично заблокували українські порти на Чорному морі, частину поставок перенаправили через дунайські порти.

Київ вже активно використовував цю інфраструктуру на початку повномасштабної війни, коли Росія заблокувала порти Великої Одеси. Зокрема, піку експорт зерна через Дунай досяг у 2022 – 2023 роках – 2,5 мільйона тонн на місяць.

Проте нині обсяги перевезень через Дунай залишаються значно нижчими за ці рівні, хоча трейдери поступово й нарощують відвантаження.

Нагадаємо, наразі загальний експорт зерна з України значно відстає від звичних показників. Так, з 1 до 21 серпня було відправлено за кордон лише 539 тисяч тонн зерна проти 1,73 мільйона тонн за той же період торік.