Спеціальні експортні кредитні гарантії для України: Швеція ухвалила рішення
З 1 квітня набувають чинності спеціальні кредитні гарантії для експорту в Україну. Тепер компанії-експортери зможуть подавати заяви на отримання гарантій від Шведського експортно-кредитного агентства.
Що означають ці гарантії
Ці гарантії стосуються експорту України та сприяють його розвитку та покращенню. Наприклад вони роблять інвестиції в Україну для шведських компаній простішими та безпечнішими.
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Також це має дозволити експортувати товари першої потреби в Україну та сприяти її економічному відновленню.Зауважте! У Києві планують відкрити офіс торгового секретаря Швеції і призначити відповідну людину на цю посаду.
Міністр з питань співробітництва, розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форсселл повідомив, що такі зміни повинні залучити інвестиції шведських компаній в Україну.
Це є конкретним прикладом роботи уряду над зміцненням синергії між допомогою, торгівлею та розвитком бізнесу,
– сказав він.