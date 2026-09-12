10 пенсій в одні руки: кому держава призначила солідну виплату

Вихід на заслужений відпочинок може супроводжуватися приємним фінансовим сюрпризом від держави. Проте розраховувати на такий щедрий бонус зможуть далеко не всі громадяни.

Кому призначать виплату у 10 пенсій?

Одразу після оформлення виходу на заслужений відпочинок окремі категорії українців мають право на одноразову виплату, яка дорівнює десяти місячним пенсіям. Як пояснюють у Пенсійному фонді України, цей фінансовий парашут передбачений для працівників державних та комунальних установ.

Насамперед це стосується вчителів, медиків, працівників соціального захисту, а також артистів, спортсменів та членів національних збірних. Головна умова здійснення виплати, що вона розраховується на основі тієї суми пенсії, яка призначена вам у перший день виходу на відпочинок.

Які жорсткі вимоги до стажу та посади?

Щоб гроші надійшли на ваш рахунок, недостатньо просто працювати у бюджетній сфері. До спеціального стажу зараховують лише ті посади, які Кабмін офіційно включив до переліку професій із правом на пенсію за вислугу років.

Для успішного оформлення допомоги чоловікам необхідно накопичити не менше 35 років страхового стажу, а жінкам – від 30 років. Важливий нюанс: виплата призначається лише тим, хто до цього моменту не отримував жодного іншого виду пенсії.

Важливо! Якщо після призначення виплати ви знову влаштуєтеся на роботу за своєю спеціальністю, нарахування пенсії за вислугу років тимчасово заморозять.

Як підтвердити своє право на виплату?

Пенсійний фонд ретельно перевіряє кожного кандидата на отримання коштів. Інспектори аналізують записи у вашій трудовій книжці та звіряють їх із даними Реєстру застрахованих осіб.

Якщо протягом життя ви змінювали посади, але всі вони дають право на вислугу років, ці періоди підсумовуються. Сама допомога виплачується лише один раз, фінансується з держбюджету та, що найприємніше, не підлягає оподаткуванню.

Які ще доплати та бонуси існують для пенсіонерів?

Українська пенсійна система передбачає й інші механізми підтримки. Наприклад, якщо вам не вистачає стажу, держава дозволяє його докупити. Мінімальний платіж за один місяць у 2026 році становить 1 902,34 гривні.

Крім того, військові пенсіонери та особи з інвалідністю можуть претендувати на щомісячну надбавку у 50% від прожиткового мінімуму, що нині складає 1297 гривень. А для тих, хто прагне отримувати пенсію понад 10 000 гривень, ключовим фактором залишається висока офіційна зарплата.