Підвищення пенсій у 2026 році: чи буде індексація виплат у жовтні

Питання підвищення пенсій цікавить багатьох пенсіонерів, особливо зважаючи на зростання цін. Розберемося, чи варто очікувати перерахунку виплат у жовтні 2026 року і в кого пенсія може зрости вже наступного місяця.

Чи буде індексація у жовтні

У жовтні 2026 року загальної індексації пенсій не планується. Основне підвищення пенсій у 2026 році відбулося з 1 березня за законом, пояснили у Пенсійному фонді України.

Тоді виплати проіндексували на 12,1%. Розмір надбавки для кожного пенсіонера залежав від його індивідуальної пенсії.

Підвищення становило щонайменше 100 гривень і не могло перевищувати 2 595 гривень.

Станом на зараз позапланового перерахунку виплат уряд не оголошував, тому говорити про ще одну масштабну індексацію у жовтні наразі підстав немає.

Які доплати передбачені у жовтні

Хоча загального підвищення не буде, певні категорії громадян все ж відчують збільшення доходів. Окремі пенсіонери можуть отримувати вікові надбавки.

Йдеться про людей, які досягають відповідного віку:

від 70 до 74 років – до 300 гривень;

від 75 до 79 років – до 456 гривень;

80 років і старше – до 570 гривень.

Це саме вікова доплата, вона встановлюється автоматично Пенсійним фондом.

Також упродовж року можуть індивідуально перерахувати пенсію частині пенсіонерів, зокрема працюючим. ПФУ проводить такі перерахунки залежно від набутого страхового стажу та часу, що минув після попереднього перегляду виплати.

Яке важливе рішення ухвалив суд

Водночас варто знати про важливе рішення Верховного Суду для українців, яким пенсію призначили у період з 2020 по 2023 роки.

Він визнав неправомірним нарахування їм фіксованих доплат замість повноцінної індексації. Це означає, що такі пенсіонери отримали законне право вимагати індивідуального перерахунку виплат.

Проте ПФУ не робить цього автоматично. Людям необхідно звертатися до фонду особисто або відстоювати свої права через суд.

Нагадаємо, непрацюючі пенсіонери, які постійно проживають у зонах обов'язкового або гарантованого добровільного відселення, мають право також на щомісячну "чорнобильську" доплату у розмірі 2 595 гривень.