Кому провели автоматичний перерахунок субсидій

Перегляд субсидій відбувається двічі на рік. Процедура перерахунку проводиться у серпні та березні.

Чому відбувається перерахунок

Перерахунок субсидії здійснюється для домогосподарств, чий середньомісячний сукупний дохід зріс чи знизився на 50%. Процедура відбувається автоматично.

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Тобто звертатись самостійно у відповідальні органи непотрібно. Перерахунок відбувається в межах установленого строку призначення субсидії.

При перерахунку виплат зазначеній категорії субсидіантів з серпня середньомісячний сукупний дохід враховано за I і II квартали поточного року, який співставлено з доходами за III і IV квартал минулого року,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Якщо при зіставленні виявляється, що доходи змінились (зменшились або збільшились) на понад 50%, лише у такому випадку відбувається перегляд.

Зверніть увагу! При призначенні субсидії з травня 2024 року було враховано дохід за третій та четвертий квартали минулого року.