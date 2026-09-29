Росія не сховає викрадене зерно: країни Балтії посилюють перевірки

Країни Балтії посилюють контроль за походженням зерна, яке проходить через їхню територію та порти. Міністерство аграрної політики України домовилося з керівництвом Литви, Латвії та Естонії про спільну боротьбу з легалізацією врожаю, викраденого Росією.

Що роблять європейські партнери

Про це йшлося під час переговорів міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького з керівниками аграрних відомств балтійських країн у Брюсселі, пише Мінагрополітики.

Головне питання під час зустрічі полягало у тому, щоб виробити скоординований підхід до перевірки походження зерна, яке надходить через країни Балтії.

Йдеться передусім про те, щоб виявляти агропродукцію, яку Росія могла незаконно вивезти з тимчасово окупованих територій України, а потім представити на ринку як російське зерно.

Перші механізми такого контролю вже працюють:

Литва запустила пілотний проєкт Grain Verification Scheme на базі порту Клайпеди. Система передбачає використання наукових методів і спеціальної бази даних для визначення місця вирощування зерна;

Латвія з середини вересня відібрала перші зразки підозрілого зерна та відправила їх на експертизу до французьких лабораторій.

Росія не повинна мати можливості легалізувати на міжнародних ринках зерно, викрадене на тимчасово окупованих українських територіях,

– наголосив Тарас Висоцький.

За його словами, критично важливо перейти від простої фіксації злочинів до системного контролю, який унеможливить отримання ворогом прибутків.

Чому це рішення важливе для економіки

Проблема тіньового експорту з окупованих територій завдає прямого удару по українських аграріях, адже Росія демпінгує ціни на світовому ринку за рахунок безкоштовно захопленого зерна.

Блокування цих схем не лише позбавить Москву мільйонів доларів нелегального доходу, але й відкриє нові можливості для вітчизняного бізнесу.

Додатково сторони вже обговорюють використання балтійських портів як альтернативних маршрутів, які дозволять українським аграріям продавати свій врожай.

Нагадаємо, нещодавно Латвія затвердила поправки до закону, який дозволить екстрено підвищувати плату за транзит зерна з Росії. Цей крок дозволить стримати потоки агропродукції з держави-агресорки, яка різко наростила почтачання через латвійські порти.